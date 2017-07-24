25 июля в суде Центрального района Минска идет допрос свидетелей по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров Беларусбанка. На скамье подсудимых Геннадий Господарик, бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка, и Николай Цырто, бывший начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка. Цырто и Господарик отказались дать показания в суде, пока не допросят всех свидетелей и огласят письменные материалы дела.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Свидетель Юрий Керестеджиянц, заместитель директора департамента администрации Беларусбанка, дал разъяснения по закупкам 2014 года, сообщает корреспондент TUT.BY.

Керестеджиянц пояснил, что на заседаниях комисии при составлении задания на закупку марок оборудования не называлось, то есть оговаривалось количество и тип — счетно-сортировочные машины. «Речи о конкретных производителях и марках не велось» — заявил он.

На вопрос гособвинителя Юрия Шерснева о том, почему в имеющемся в деле задании на закупку было указано конкретное оборудование двух марок, Kisan и Numeron, Керестеджиянц затруднился дать пояснения, предположив, что такое оборудование уже было в банке и решено было закупать аналогичное. Кто предложил именно так прописать задание в документах, свидетель не помнит.

В суде озвучено, что такое задание на закупку утвердил зампред правления Геннадий Господарик.

На вопрос о том, известно ли свидетелю о контактах коллег с бизнесменом Бучневым, который фигурирует в деле как ток, кто давал взятки, он ответил отрицательно.

Адвокат Господарика, задавая вопросы свидетелю выяснила, что Господарик подписывал документы уже после проведения конкурса и выбора поставщика решением комиссии. Свидетель отметил, что предпочтений топ-менеджерами кого-то из поставщиков он не заметил. Ключевым критерием выбора была цена.

Обвиняемого Господарика Керестеджиянц охарактеризовал как серьезного руководителя.

Сегодня также выступил еще один свидетель — Игорь Гринюк , который в структуре Беларусбанка до 2010 года работал главным специалистом отдела, входил в состав комиссии по закупкам для нужд банка. Мужчина ответил на вопросы, касающиеся закупки ООО «Регула» детектеров валют.

Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

Господарик, задержанный в июне прошлого года , обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 («Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение», максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (части 2 и 3 статьи 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Александр Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ , Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».