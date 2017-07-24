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"Так делать нельзя, но делали". Суд над топами Беларусбанка выясняет, как лоббировали поставщиков
25.07.2017 12:02 — Новости Экономики | Tut.by
25 июля в суде Центрального района Минска идет допрос свидетелей по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров Беларусбанка. На скамье подсудимых Геннадий Господарик, бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка, и Николай Цырто, бывший начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка. Цырто и Господарик отказались дать показания в суде, пока не допросят всех свидетелей и огласят письменные материалы дела.
Свидетель Юрий Керестеджиянц, заместитель директора департамента администрации Беларусбанка, дал разъяснения по закупкам 2014 года, сообщает корреспондент TUT.BY.
Керестеджиянц пояснил, что на заседаниях комисии при составлении задания на закупку марок оборудования не называлось, то есть оговаривалось количество и тип — счетно-сортировочные машины. «Речи о конкретных производителях и марках не велось» — заявил он.
На вопрос гособвинителя Юрия Шерснева о том, почему в имеющемся в деле задании на закупку было указано конкретное оборудование двух марок, Kisan и Numeron, Керестеджиянц затруднился дать пояснения, предположив, что такое оборудование уже было в банке и решено было закупать аналогичное. Кто предложил именно так прописать задание в документах, свидетель не помнит.
В суде озвучено, что такое задание на закупку утвердил зампред правления Геннадий Господарик.
На вопрос о том, известно ли свидетелю о контактах коллег с бизнесменом Бучневым, который фигурирует в деле как ток, кто давал взятки, он ответил отрицательно.
Адвокат Господарика, задавая вопросы свидетелю выяснила, что Господарик подписывал документы уже после проведения конкурса и выбора поставщика решением комиссии. Свидетель отметил, что предпочтений топ-менеджерами кого-то из поставщиков он не заметил. Ключевым критерием выбора была цена.
Обвиняемого Господарика Керестеджиянц охарактеризовал как серьезного руководителя.
Сегодня также выступил еще один свидетель —
Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.
Господарик,
Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.
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25 июля в суде Центрального района Минска идет допрос свидетелей по делу обвиняемых в коррупционных преступлениях топ-менеджеров Беларусбанка.
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