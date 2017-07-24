Проект новой редакции антимонопольного законодательства разработан с учетом опыта стран ЕАЭС

Иван Вежновец

25 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Проект новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" разработан с учетом положительного опыта в сфере антимонопольной (конкурентной) политики государств - участников Евразийского экономического союза. Об этом заявил сегодня заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА,

"Проект нового антимонопольного закона подготовлен с учетом сформировавшейся правоприменительной практики, предложений заинтересованных; международных правовых актов, составляющих право ЕАЭС; положительного опыта в сфере антимонопольной (конкурентной) политики государств - участников Евразийского экономического союза", - отметил Иван Вежновец.

По его словам, в законопроекте учтены нормы Договора о Евразийском экономическом союзе, модельного закона "О конкуренции". "Например, российское антимонопольное законодательство уже содержит нормы по установлению правил недискриминационного доступа к товарам доминантов, антимонопольные требования к торгам, нормы о предупреждении и предостережении, а также порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства и ФАС России имеет наработанную практику по применению указанных норм", - пояснил замминистра.

Иван Вежновец констатировал, что при совершенствовании понятийного аппарата проектом закона уточнены определения в том числе таких понятий, как "хозяйствующий субъект", "вертикальное соглашение", "экономическая концентрация", "монополистическая деятельность". Проектом закона введены нормы о монопсоническом положении и монопсонически низкой цене, а также о признаках ограничения конкуренции. "Приведенные в законопроекте определения в полной мере соответствуют подходам модельного закона "О конкуренции" и Договору о ЕАЭС", - подчеркнул он.

Существенные изменения претерпело определение доминирующего положения хозяйствующего субъекта. В целях эффективного выявления и пресечения злоупотребления хозяйствующим субъектом (группой лиц) доминирующим положением на товарных рынках снижено значение совокупной рыночной доли хозяйствующих субъектов, позволяющее квалифицировать положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке как доминирующее. Так, совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов (групп лиц) должна превышать 50%, совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов (групп лиц) должна превышать 75%. "Данное нововведение соответствует положениям методики оценки состояния конкуренции, разработанной на уровне ЕЭК, практике России и Казахстана. В рамках совершенствования института противодействия монополистической деятельности с учетом норм модельного закона о конкуренции предусмотрено разделение и детальная регламентация норм об антиконкурентных соглашениях и о согласованных действиях", - подытожил Иван Вежновец.-0-

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