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"По 500" и не пахнет: сколько зарабатывали белорусы в июне
25.07.2017 12:24 — Новости Экономики | БДГ
Национальный статистический комитет обнародовал данные по средним зарплатам. Самые высокие заработки в Минске, самые низкие - в Витебской области.
Больше всех в стране зарабатывают айтишники, меньше всего - соцработники и сотрудники библиотек. Традиционно высокие зарплаты сохраняются у работников воздушного транспорта, финансистов, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
По данным Белстат, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне составила 819,3 рубля, рабочих и служащих – 819,3 рубля. Таким образом, до вожделенных пятисот долларов, средний заработок стабильно не дотягивает. Впрочем, власти тему роста зарплат в последнее время особо не поднимают.
Традиционно самые высокие зарплаты - в Минске - 1 089 рублей, в Минской области она составила 823,2 рублей, в Гомельской — 730,5 рублей, Гродненской — 708,7 рублей, в Брестской области 706 рублей, Могилевской — 701 рубль, а наименьшую зарплату по Беларуси получают в Витебской области (694,6).
IT-специалисты в июне 2017 года
Наиболее скромные заработки у у работников библиотек, архивов, музеев (452,6 рубля) и творческих работников (497,2). Самые низкие по стране - у социальных работников — 446,6 рубля.
Напомним, что с начала года власти
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Национальный статистический комитет обнародовал данные по средним зарплатам. Самые высокие заработки в Минске, самые низкие - в Витебской области.
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