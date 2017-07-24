Национальный статистический комитет обнародовал данные по средним зарплатам. Самые высокие заработки в Минске, самые низкие - в Витебской области.

Больше всех в стране зарабатывают айтишники, меньше всего - соцработники и сотрудники библиотек. Традиционно высокие зарплаты сохраняются у работников воздушного транспорта, финансистов, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

По данным Белстат, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июне составила 819,3 рубля, рабочих и служащих – 819,3 рубля. Таким образом, до вожделенных пятисот долларов, средний заработок стабильно не дотягивает. Впрочем, власти тему роста зарплат в последнее время особо не поднимают.

Традиционно самые высокие зарплаты - в Минске - 1 089 рублей, в Минской области она составила 823,2 рублей, в Гомельской — 730,5 рублей, Гродненской — 708,7 рублей, в Брестской области 706 рублей, Могилевской — 701 рубль, а наименьшую зарплату по Беларуси получают в Витебской области (694,6).

IT-специалисты в июне 2017 года получали 3 518,4 рубля, работники воздушного транспорта — их средний заработок в июне 2017 года составил 2 275,3 рубля, в том числе пассажирского — 2 331, грузового — 1 980,4; финансисты и страховщики — 1.415,3; работники химической промышленности — 1.378,5; нефтепереработки — 1 199,1; телекоммуникационной отрасли — 1 354,9; горнодобывающей промышленности — 1 319; сотрудники головных организаций — 1 242; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1 217,1; ученые — 1 159,1; оптовики — 1 123,9, энергетики — 1.022; фармацевты — 1 005,3 рубля, работники транспортной сферы составила 867,6 рубля, промышленности — 899,5, строительства — 880,3, розничной торговли — 698,6, здравоохранения — 668,8, образования — 565,5, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 590,9 рубля.

Наиболее скромные заработки у у работников библиотек, архивов, музеев (452,6 рубля) и творческих работников (497,2). Самые низкие по стране - у социальных работников — 446,6 рубля.