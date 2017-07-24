МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным определиться, следует ли стране развивать новые технологии в тракторостроении и создавать еще один завод на базе ОАО "Амкодор".

Ранее вице-премьер Владимир Семашко анонсировал строительство "Амкодором" нового завода по производству автотракторной техники, стоимость проекта оценивается в 300-350 миллионов долларов. При этом глава совета директоров "Амкодора" Александр Шакутин уточнил, что речь идет исключительно о производстве тракторов на базе холдинга. При этом "Амкодор" подписал договоры с Китаем на строительство завода по производству погрузчиков в поселке Колодищи Минского района на 230 миллионов долларов, а также модернизацию двух заводов холдинга "Салео" в Кобрине и Гомеле по выпуску гидравлических компонентов стоимостью в 170 миллионов долларов.



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Президент потребовал объяснений

Во вторник Лукашенко провел совещание по вопросам трактростроения в Беларуси. В ходе совещания правительство внесло на рассмотрение президента предложения о выпуске на базе "Амкодора" новых видов тракторов в рамках создаваемого холдинга по производству сельскохозяйственных машин.

"Эти вопросы поднимались не один раз. Моя позиция вам известна. Мнения заинтересованных сторон, к сожалению, расходятся. Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Лукашенко подчеркнул, что "если кто-то на чем-то настаивает, пусть объяснится и докажет, что это тот путь, по которому мы должны идти".

Президент поинтересовался, какой видит правительство стратегию развития тракторостроения, какова сегодня экономическая ситуация на "Амкодоре" и МТЗ, в чем суть предложения о создании холдинга по производству сельскохозяйственных машин, взаимоувязано ли оно с действующими в стране производствами.

"Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую? Хотя и на "Амкодоре" есть отдельные элементы подобного опыта", — констатировал он.

При этом, обратил внимание глава государства, нездоровая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках, переток кадров с одного предприятия на другое стране не нужны.

"Это однозначный ответ", — сказал президент.



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"То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты по китайским кредитам, связанные с материальным производством, уже хорошо. Потому что материальное производство дает отдачу, прибыль и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться: они окажутся неподъемными для нашего бюджета. Поэтому масса вопросов. Хотелось бы понимать, что за этим стоит", — сказал Лукашенко.

Кризис ударил и по белорусским тракторам

В ходе совещания министр промышленности Беларуси Виталий Вовк доложил, что последний мировой финансовый экономический кризис оказал влияние и на белорусскую тракторостроительную отрасль: в стране снизились объемы производства и реализации тракторов.

Так, по словам, министра, если в 2012 году было выпущено 64 тысячи тракторов, то два последних года объемы производства были на уровне чуть меньше 30 тысяч штук.

Вместе с тем, отметил министр, Беларусь не потеряла свою долю на рынках. "В условиях оживления внешних рынков в текущем году выросли продажи МТЗ. Экспорт за первое полугодие вырос на 28%, при этом в страны СНГ — на 24%, дальнего зарубежья — на 8%, в Российскую Федерацию — на 47%", — сказал Вовк.

"Амкодор" год закончил с прибылью

По данным министерства финансов, в 2016 году чистая прибыль "Амкодора" составила 2,7 миллионов рублей. В 2015 и 2014 годах предприятие работало с убытками, однако, как заверил нынешним летом журналистов Шакутин, эти убытки были плановыми.

Он подчеркнул, что убытки связаны с тем, что предприятие, которое запустило ряд новых проектов, но еще не успело получить отдачу от них, было вынуждено расплачиваться по ранее взятым кредитам.

По его словам, инвестиции в развитие производства составили 340 миллионов долларов. Глава совета директоров подчеркнул, что независимо от ситуации на рынке компания продолжит вкладывать в развитие бизнеса. Только в 2017 году "Амкодор" и взаимосвязанные компании инвестируют в развитие производства 600 миллионов долларов.