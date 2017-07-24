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Кобяков пообещал "выровнять" цену на цитрамон с 1 августа
25.07.2017 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. На белорусском рынке должны присутствовать как отечественные, так и импортные лекарства, и цены на них должны оставаться доступными для населения, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во вторник в Борисове пройдет выездное заседание президиума Совета министров, посвященное вопросам развития Борисовского района. В первой половине дня Кобяков вместе с членами правительства посещают некоторые знаковые предприятия района.
"Министерство антимонопольного регулирования и торговли сейчас работает над анализом рынка цен, в том числе на импортируемые товары. Люди не должны переплачивать за лекарства — ни за отечественные, ни за импортные", — заявил Кобяков.
По словам премьера, работу по импортозамещению на фармацевтическом рынке нужно продолжать, однако на прилавках белорусских аптек должны быть все лекарства, которые необходимы гражданам — и белорусские, и импортные.
"Что касается Борисовского завода медпрепаратов, то из 270 выпускаемых наименований в сравнении с импортными аналогами есть вопросы только по цене цитрамона, но с 1 августа она должна выровняться", — сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина, рассказывая о ходе посещения премьером Борисовского завода медпрепаратов.
Как ранее сообщал Sputnik, правительство Беларуси поставило задачу к 2020 году довести долю белорусских лекарств на фармацевтическом рынке страны до 55% в стоимостном выражении.
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Люди не должны переплачивать за лекарства, но на белорусском рынке должны присутствовать как отечественные, так и импортные медпрепараты.
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