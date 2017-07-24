Правительство готовит комплексный план мероприятий по развитию Борисовского района до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на выездном заседании президиума Совета министров по вопросам развития Борисовского района, передает корреспондент БЕЛТА.



Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на Борисовском заводе "Автогидроусилитель". Фото: БЕЛТА

«Вопросы и проблемы есть, в том числе и застарелые, требующие оперативного решения. Все возможности, чтобы выправить ситуацию и выйти на устойчивую траекторию роста, здесь есть. К данному президиуму в районе готовились полтора месяца. Времени достаточно, чтобы определиться со стратегией развития отдельно взятого региона», — отметил Андрей Кобяков.

По словам премьер-министра, сегодня есть серьезные вопросы к строительному комплексу. В июне этого года при посещении Борисовского хрустального завода и «Борисовжилстроя» были определены направления развития отрасли. Сегодня министр архитектуры и строительства Анатолий Черный доложит, как меняется ситуация на этих предприятиях и в регионе в отраслевом разрезе.

Речь также пойдет о работе, проделанной по итогам посещения филиала «Большие Новоселки» Борисовского комбината хлебопродуктов. Андрей Кобяков напомнил, что ранее поручалось выработать согласованное решение о создании в районе высокотехнологичной агропромышленной интеграционной структуры полного цикла на базе Борисовского комбината хлебопродуктов.

«Работа будет оцениваться по конкретным результатам, прежде всего по динамике показателей подчиненных организаций и района в целом. Поэтому особое внимание в работе и сегодняшних выступлениях прошу уделить мерам по обеспечению занятости, созданию высокоэффективных рабочих мест, достижению уровня заработной платы в Br1 тыс. Полагаю, в докладах должны прозвучать и предложения, которые требуется принять на уровне главы государства и правительства. В проекте комплексного плана таких мероприятий практически нет», — обратил внимание глава правительства.



Андрей Кобяков во время выездного заседания побывал и на заводе "БелДжи". Фото: БЕЛТА

Андрей Кобяков предложил обсудить проект комплексного плана мероприятий по развитию Борисовского района на 2017−2020 годы и затем его доработать, прежде всего дополнив конкретными мерами по проблемным предприятиям. На основе комплексного плана каждый республиканский орган управления, Минский облисполком и Борисовский райисполком должны до 1 сентября подготовить и утвердить детальные алгоритмы своих действий.

Премьер-министр также поручил проанализировать работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, использование транзитного и транспортно-логистического потенциала Борисовского района. Кроме того, один из ключевых вопросов — кадровый потенциал. Андрей Кобяков поручил доложить, какая работа ведется по подготовке, подбору и расстановке кадров под решение задач, стоящих перед экономикой региона.

«Прошу докладывать конкретно, без лишней лирики, только конкретные предложения для решения накопившихся в районе проблем. Все выработанные во время заседания предложения должны лечь в основу проекта комплексного плана первоочередных мер по развитию Борисовского района», — резюмировал глава правительства.

Экономический потенциал крупных региональных центров, в том числе Оршанского и Борисовского районов, используется недостаточно, считает премьер-министр.

"Прежде всего отмечу, что выездной президиум Совета Министров в Борисовском районе не вызван какими-то чрезвычайными событиями или ситуацией. Глава государства поставил правительству задачу принять необходимые меры по развитию крупных региональных центров - таких как Орша, Борисов, Барановичи, Бобруйск. Правительство определило для себя следующий формат работы - изучение проблем на местах и их рассмотрение на выездном заседании президиума", - отметил Андрей Кобяков.

При этом вопросы развития региона, задействования резервов для решения социально-экономических задач рассматриваются комплексно: как с точки зрения производственной сферы, так и решения социальных вопросов, при прямом участии непосредственных исполнителей.

"В мае детально рассмотрели Оршанский район, теперь Борисов. Это районы, обладающие значительным потенциалом, который не задействован в полной мере в их экономическом развитии. Такая работа будет продолжена и в других регионах", - добавил премьер-министр.



Премьер -министр посетил Борисовский завод медицинских препаратов. Фото: БЕЛТА

В промышленном производстве Минской области Борисовский район занимает 11%. Это третье место среди районов Минской области (после Солигорского и Минского). Имея 11,3% всего занятого в экономике области населения, район формирует порядка 12% инвестиций в основной капитал, 7,3% выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 6,5% экспорта товаров, 5,4% импорта товаров.

По данным Белстата, в текущем году выполняется три из четырех показателей эффективности работы председателя райисполкома. Это темп роста экспорта товаров, экспорт услуг и прямые иностранные инвестиции. Не выполняется показатель по количеству трудоустроенных граждан за счет создания новых предприятий. При этом уровень безработицы выше, чем в среднем по стране и Минской области (в районе — 1%, в стране и области — 0,8% и 0,7% соответственно). Есть и другие проблемные вопросы — в январе-июне продукции сельского хозяйства в Борисовском районе произведено на 6% меньше, чем в первом полугодии 2016 года. Обостряется проблема просроченной задолженности по кредитам и займам (рост в 2,6 раза по сравнению с 1 июня 2016 года). В 4 раза сократилась чистая прибыль, в то время как по стране она выросла более чем в 2,4 раза. Рентабельность продаж тоже ниже, чем по стране на 1,1 процентных пункта.

Ранее Александр Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Орша. Правительство разработало план первоочередных мер по развитию Оршанского района до 2020 года. Согласно плану в течение 2−3 лет все убыточные предприятия района должны наладить эффективную работу, сохранить рабочие места и повысить заработную плату. В итоге уровень зарегистрированной безработицы в этом довольно криминогенном районе должен составить не более 0,6%.