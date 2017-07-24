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Лукашенко одобрил идею производства трактора с ломающейся рамой

25.07.2017 14:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение ОАО "Амкодор" о создании в Беларуси производства тракторов с шарнирно-сочлененной или так называемой ломающейся рамой, сообщил министр промышленности Виталий Вовк.

Лукашенко одобрил идею производства трактора с ломающейся рамой
© Фото: Facebook / Amkodor Holding
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Идею о создании в Беларуси производства таких тракторов "Амкодор" начал продвигать некоторое время назад. В феврале на коллегии Минпрома было озвучено, что такое производство может быть построено с нуля в Новополоцке за счет средств китайской кредитной линии, стоимость проекта составляет около 350 миллионов долларов. МТЗ эту идею раскритиковал, в том числе и потому, что не захотел конкурировать с Петербургским тракторным заводом — производителем тракторов "Кировец", имеющим шарнирно-сочлененную раму.

"Шарнирно-сочлененный трактор в Республике Беларусь будет. "Амкодор" и МТЗ найдут взаимоприемлемое сотрудничество", — заявил Вовк журналистам по итогам состоявшегося у президента совещания по вопросам тракторостроения в Беларуси.

Министр отметил, что такие тракторы пользуются спросом на внешних рынках и Беларусь сможет составить конкуренцию зарубежным предприятиям, выпускающим такую технику.

По словам Вовка, пока не определено, на какой площадке и под каким брендом в Беларуси будут производить такие машины. При этом он не исключил, что МТЗ и "Амкодор" обменяются технологиями и пойдут на тесную кооперацию.

Лукашенко поручил до 1 сентября подготовить предложения по формату работы над этим проектом. Промышленное производство шарнирно-сочлененных тракторов в республике будет запущено после проведения испытаний этой техники. "Думаю, в течение года-двух. До этого будут опытно-промышленные партии. Эксплуатация начнется раньше. Может быть, даже в следующем году", — сказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент поддержал инициативу "Амкодора", но где будут производить такую технику, пока неизвестно.

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