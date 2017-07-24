Мэр Омска: Беларусь и Россия могут ответить на любые вызовы

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Россия и Беларусь вместе могут ответить на любые вызовы времени, заявил во вторник в ходе встречи с председателем минского горсовета депутатов Василием Панасюком исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко: Россия остается стратегическим союзником Минска

Делегация столичных властей находится в эти дни в Омске — втором по численности населения города в Сибири. Уже состоялись переговоры представителей минского горисполкома и городского совета депутатов с администрацией Омска, достигнуты договоренности о взаимодействии во всех сферах.

Сотрудничество между Минском и Омском планируют еще больше активизировать, а подписание соглашения о сотрудничестве дало "мощный импульс" связям между городами, уверен Фролов.

"Об этом хорошо говорят позитивные цифры роста основных экономических показателей, которые характеризуются стабильной и положительной динамикой. Россия и Беларусь — две самодостаточные страны, которые, я уверен, смогут дать любые ответы на вызовы времени", — приводит слова Фролова издание "СуперОмск" .

Товарооборот между Омской областью и Беларусью в прошлом году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2015-м и Василий Панасюк обратил внимание на то, что в этом году товарооборот между Омской областью и Белоруссией вырос в 2,3 раза. За первые четыре месяца 2017-го товарооборот превышал 30 миллионов долларов.

Делегация из Омска также недавно посещала Минск — в начале июля.