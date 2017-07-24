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"Амкодор" + МТЗ. Президент до 1 сентября поручил подготовить предложения по производству новых тракторов

25.07.2017 15:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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25 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад правительства о перспективах развития отечественного тракторостроения. По итогам совещания принято решение создать в Беларуси производство тракторов с шарнирно-сочлененной рамой, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Было отмечено, что такая техника пользуется спросом на внешних рынках и Беларусь сможет составить конкуренцию зарубежным производителям. А значит, проект имеет большие перспективы.

Под каким брендом и на каком предприятии будут собираться данные трактора, еще окончательно не решено. Не исключается, что «Амкодор» и МТЗ пойдут на тесную кооперацию, что позволит объединить усилия лучших специалистов в стране и уйти от излишних расходов, которых было бы не избежать при создании производства с нуля.

Александр Лукашенко поручил до 1 сентября подготовить предложения по формату работы над этим проектом.

Министр промышленности Виталий Вовк отметил, что «Амкодор» и МТЗ найдут взаимоприемлемое сотрудничество.

В мае директор МТЗ Федор Домотенко рассказал, как относится к желанию «Амкодора» производить автотракторную технику. По его словам, это шарнирно-сочлененная конструкция в диапазоне 300 л.с. (вероятно, речь идет о тракторах с шарнирно-сочлененной рамой. — Прим. TUT.BY), не имеющая никакого отношения к тракторному заводу. Глава МТЗ отмечал, что такое производство пойдет на пользу Беларуси — «Амкодор» сможет занять нишу техники, которую выпускает Петербургский тракторный завод.

Также сообщалось, что в новый завод планируют вложить 300−350 млн долларов.

Что касается развития тракторостроения в Беларуси в целом, на совещании была подчеркнута необходимость расширять номенклатуру производимой в стране техники, чтобы повысить экспортный потенциал республики и обеспечить внутренний рынок.

 
 
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