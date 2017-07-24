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"Амкодор" + МТЗ. Президент до 1 сентября поручил подготовить предложения по производству новых тракторов
25.07.2017 15:25 — Новости Экономики | Tut.by
25 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад правительства о перспективах
Было отмечено, что такая техника пользуется спросом на внешних рынках и Беларусь сможет составить конкуренцию зарубежным производителям. А значит, проект имеет большие перспективы.
Под каким брендом и на каком предприятии будут собираться данные трактора, еще окончательно не решено. Не исключается, что «Амкодор» и МТЗ пойдут на тесную кооперацию, что позволит объединить усилия лучших специалистов в стране и уйти от излишних расходов, которых было бы не избежать при создании производства с нуля.
Александр Лукашенко поручил до 1 сентября подготовить предложения по формату работы над этим проектом.
Министр промышленности Виталий Вовк отметил, что «Амкодор» и МТЗ найдут взаимоприемлемое сотрудничество.
В мае директор МТЗ Федор Домотенко
Также сообщалось, что в новый завод
Что касается развития тракторостроения в Беларуси в целом, на совещании была подчеркнута необходимость расширять номенклатуру производимой в стране техники, чтобы повысить экспортный потенциал республики и обеспечить внутренний рынок.
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"Амкодор" + МТЗ. Президент до 1 сентября поручил подготовить предложения по производству новых тракторов
Под каким брендом и на каком предприятии будут собираться данные трактора, еще окончательно не решено. Не исключается, что "Амкодор" и МТЗ пойдут на тесную...
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