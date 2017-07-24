В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компактные экскаваторы Cat на строительстве австралийских бассейнов Когда вашим основным бизнесом является строительство усадебных бассейнов, изменения погодных условий и ограниченность пространства могут вызвать большие...

Когда вашим основным бизнесом является строительство усадебных бассейнов, изменения погодных условий и ограниченность пространства могут вызвать большие проблемы. Мик Мастерс, владелец компании ECC Pools в Новом Южном Уэльсе, Австралия, решает обе проблемы с использованием компактного оборудования Cat. Будучи в этом бизнесе уже более десяти лет, первоначально Мастерс арендовал машины. По мере роста бизнеса он принял решение о покупке в течение года компактного гусеничного погрузчика Cat и двух мини-экскаваторов Cat. У меня было предубеждение, что Cat, это дорого, пока я не позвонил, говорит он. После того, как эти машины оказались у меня, я пришел к выводу, что это лучший механизм, который вы можете иметь за деньги. Фактически, говорит Мастерс, часто дневная работа на одной машине может компенсировать ежемесячный платеж за все три. И он пришел к тому, чтобы полагаться на качество, надежность и дилерское обслуживание Cat, чтобы укладываться в положенные сроки.Когда мы копаем бассейны, мы должны действовать очень оперативно из-за погоды, говорит он. С другой стороны, эти машины настолько надежны и просты в использовании. Мы не можем позволить себе иметь какие-либо сбои, и у меня их еще не было. Обслуживание я внес в свой ежемесячный счет. Ребята из WesTrac просто выходят и обслуживают мои машины, а я вновь на ходу.Мастерс также считает, что компактное оборудование Cat сконструировано для удобства эксплуатации в ограниченном пространстве. Он может эффективно вырыть большой котлован, говорит он конкретно о мини-экскаваторе 301.7D CR. Элементы управления и работа этой машины на сегодняшний день являются самыми плавными, с которыми я когда-либо работал.С детства будучи поклонником Caterpillar, теперь Мастерс является гордым и лояльным клиентом Cat. Никогда не думал, что когда-либо буду иметь машину Cat. Теперь у меня есть три, и я доволен тем, что они делают, говорит он. Выполнение заказов моих клиентов означает для меня все. Вот почему я не соглашусь ни на что меньшее, чем на Cat.www.cat.com