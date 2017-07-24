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Печаль курильщика: сигареты снова дорожают в Беларуси с 1 августа

25.07.2017 18:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл – Sputnik. Отдельные виды сигарет снова подорожают в Беларуси с 1 августа, сообщили Sputnik во вторник в Министерстве по налогам и сборам республики.

Печаль курильщика: сигареты снова дорожают в Беларуси с 1 августа
© Pixabay
Курить становится все накладнее: сигареты снова дорожают с 1 июля

Изменятся в сторону повышения табачные изделия, которые производят Гродненская табачная фабрика "Неман" и предприятие "Табак-инвест", а также импортируемые ГП "Беларусьторг".

С 1 августа сигареты Cooper (Gold, Super Slims Red, Super Slims Gold) уже будут стоить 1 рубль 55 копеек, Velvet (Red, Blue, Ruby, Jade, Coral, Menthol) 1 рубль 70 копеек, стоимость сигарет Oscar (Gold, Silver, Blue, Gold Super Slims, Silver Super Slims, Gold Сompact, Silver Сompact) увеличится на 10 копеек. 

Дороже станут сигареты марок "Корона" – цены на них увеличатся на 1-2 копейки, с 1 августа "Форт" и "Форт 7" будут стоить 96 копеек, "Форт слим" – 0,93 копейки, Camel Black – 1 рубль 85 копеек.

Импортные Camel Filters и Camel Blue подорожают на пять копеек.

В последний раз цены на табачные изделия поднимались в стране с 1 июля текущего года – тогда в среднем цена пачки выросла на 10 копеек.

По белорусскому законодательству производители и импортеры табачных изделий имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на данную продукцию. Большинство видов сигарет дорожают раз в месяц. 

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Теги: Минск
 
 
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В последний раз цены на табачные изделия поднимались в стране с 1 июля текущего года – тогда в среднем цена пачки выросла на 10 копеек.

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