Битва экспертов. Малометражки — новая волна «хрущевок» или хороший стартовый вариант?

Вадим: Предыстория такова, что в нашей стране случился кризис. В то время мы планировали построить дом со стандартными планировками, где минимальная площадь была бы 45 кв.м. Однако из-за проблем в экономике нам пришлось пересмотреть проект, построить квартиры эконом-класса с маленькими метражами. Эти изменения отразились не столько на цене «квадрата», сколько на общей стоимости квартиры. Мы меняли проект тогда, когда уже был залит фундамент. Так как мы строили не из панелей, а из кирпича, то могли изменять площадь квартир как угодно. Минимальную площадь мы сделали 26 кв.м.

Наталья:В тот же самый кризис с теми же самыми условиями застройщики, с которыми мы сотрудничаем, не меняли проекты и не уменьшали площади квартир, но покупателей от этого не потеряли. Все мы понимаем, что понятие комфортности метража квартиры для каждого человека — вопрос индивидуальный. Безусловно, первостепенную роль играет финансовые возможности покупателя. Как правило, малометражные квартиры покупают родители студентам, молодые семьи или холостые. Также к малометражным квартирам склоняются люди в возрасте, так как небольшое количество «квадратов» подразумевает маленькую плату за коммунальные услуги. При этом, такой вариант имеет и ряд недостатков. И в первую очередь, наличие только одного окна во всей квартире. Для многих это не просто неудобно, но и неприемлемо. Особенно, если речь идет о семье. Поэтому малометражная квартира, зачастую, рассматривается как стартовый вариант, а не жилье для жизни.