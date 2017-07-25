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Битва экспертов. Малометражки — новая волна «хрущевок» или хороший стартовый вариант?
26.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Вадим: Предыстория такова, что в нашей стране случился кризис. В то время мы планировали построить дом со стандартными планировками, где минимальная площадь была бы 45 кв.м. Однако из-за проблем в экономике нам пришлось пересмотреть проект, построить квартиры эконом-класса с маленькими метражами. Эти изменения отразились не столько на цене «квадрата», сколько на общей стоимости квартиры. Мы меняли проект тогда, когда уже был залит фундамент. Так как мы строили не из панелей, а из кирпича, то могли изменять площадь квартир как угодно. Минимальную площадь мы сделали 26 кв.м.
Наталья:В тот же самый кризис с теми же самыми условиями застройщики, с которыми мы сотрудничаем, не меняли проекты и не уменьшали площади квартир, но покупателей от этого не потеряли. Все мы понимаем, что понятие комфортности метража квартиры для каждого человека — вопрос индивидуальный. Безусловно, первостепенную роль играет финансовые возможности покупателя. Как правило, малометражные квартиры покупают родители студентам, молодые семьи или холостые. Также к малометражным квартирам склоняются люди в возрасте, так как небольшое количество «квадратов» подразумевает маленькую плату за коммунальные услуги. При этом, такой вариант имеет и ряд недостатков. И в первую очередь, наличие только одного окна во всей квартире. Для многих это не просто неудобно, но и неприемлемо. Особенно, если речь идет о семье. Поэтому малометражная квартира, зачастую, рассматривается как стартовый вариант, а не жилье для жизни.
Вадим:У нас же дом не состоит только из квартир площадью 26 кв.м. Там есть и 37 кв.м, и 45 кв.м, и 83 кв.м. Нужно понимать, что для малометражных квартир существует свой сегмент покупателей с ограниченным достатком. Всем хочется ездить на «Мерседесе», но большинство ездит на «Фольцваген Поло». С квартирами то же самое: все хотят жить в просторных светлых квартирах, но большинству приходится жить чуть в худших условиях. Не мы первые начали практику строительства маленьких квартир. В Москве, Петербурге, Берлине и других столицах строят очень много квартир с небольшой площадью.
Малогабаритная квартира — это хороший начальный вариант для молодых людей, которые решили съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь. Большой кредит им еще не дадут, поэтому они, накопив какую-то небольшую сумму денег, одолжив у родителей, взяв микро-кредит, могут купить отдельное жилье. Это лучше, чем арендовать жилье и отдавать деньги в никуда. Наши «однушки» стоили $30-32 тыс. Это вполне подъемная сумма.
Наталья:Я не думаю, что эти малометражки — это вторая волна «хрущевок», которые придется сносить или которые станут неликвидом. Ведь если речь идет о доме, где есть квартиры разного метража, в том числе и больших площадей, то его тем более нельзя сравнивать с объектами старого жилого фонда. Другое дело дома, где шесть малометражных квартир на этаже. На мой взгляд, они напоминают общежития и могут быть неким перевалочным пунктом лет на пять. В большинстве своем люди все равно будут стремится скорее переехать в квартиру большой площади.
Застройщики, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет, не меняли свои проекты и по-прежнему строят квартиры больших площадей, так как спрос на них есть. Примером может стать жилой комплекс «Липень» нашего эксклюзивного партнера ООО «Трайпл». И в кризисный период, пусть и не без проблем, застройщик не менял своих взглядов на строительство и остается востребованным по сегодняшний день. Ведь для наших сограждан по-прежнему крайне важно иметь собственное жилье, и планку в этом вопросе они себе ставят максимальную. Не все готовы на временный малометражный вариант, а любыми путями стараются приобрести полноценный дом для семьи. Вообще, в эконом-сегменте самыми первыми расходятся «трешки». Город уже насытился одно- и двухкомнатными. Для семьи нужны три комнаты. Среди «однушек» самая популярная площадь — 37-45 кв.м, «двушек» — от 54 до 66 кв.м, «трешек» — 68-83 кв.м. Два года назад на эти квартиры был спрос, он есть и сейчас.
Наталья:Повторюсь, собственная квартира — обязательная составляющая благополучия для наших соотечественников. То, что малометражное жилье — хорошая стартовая возможность для тех, у кого недостаточно сбережений на полногабаритную квартиру, — это факт. Но вот массовый характер строительство малометражек скорей всего не приобретет. Маленькая квартира — это другая философия жизни, другой ее ритм, не привычный большинству наших соотечественников. На мой взгляд, насыщение рынка малометражками произойдет уже в скором времени, и новым объектам сегмента придется конкурировать с уже обжитыми. Кроме того, сегодня застройщики предлагают хорошие условия лизинга и кредитования, и многие задумаются, выбирая между малометражкой и полногабаритной квартирой.
Фото: Павел Садовский
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Маленькие комнаты, крохотные кухни, шесть квартир на одном этаже — казалось, те времена канули в лету и строить такое жилье больше не будут, но нет. Несколько лет...
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