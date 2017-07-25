Уборка зерновых в Беларуси затянется. Вопрос - насколько

Созревание посевов яровых культур по регионам республики будет не дружное, растянутое во времени, что приведет к удлинению продолжительности уборки зерновых и зернобобовых, пишет Agriculture.by.



Фото: lynder.ru

По оперативным данным Минсельхозпрода, на 25 июля в Беларуси убрано 2,85% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 31,2 центнера с гектара, намолочено 200,6 тыс. тонн зерна. Это заметно меньше прошлогоднего - тогда на аналогичною дату было убрано 15,3% посевных площадей и намолочено 1133 тыс. тонн зерна при средней урожайности 33,5 ц/га.

К массовой уборке в этом году приступили только Гомельская (10,2% убранных площадей) и Брестская (6,05%) области. Витебская и Могилевская области не приступили к уборке вовсе. Техническая возможность имеющейся в распоряжении сельскохозяйственных организаций зерноуборочной техники позволяет при максимальной выработке на каждую единицу завершить уборочную компанию за 17−25 дней в зависимости от региона, рассказали Agriculture.by в НПЦ НАН Беларуси по земледелию.

По результатам мониторинга состояния посевов был составлен предварительный прогноз формирующегося валового сбора - 7,3 млн тонн.

В 2016 году Беларусь в хозяйствах всех категорий собрала 7,5 млн тонн зерна (в весе после доработки), что на 13,8% ниже уровня 2015 года.