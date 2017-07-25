Бизнес высказался против введения в Беларуси чековых игр

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Введение в Беларуси чековых игр, правила которых оговариваются проектами указа президента и постановления Совмина, может привести к росту инфляции, считают в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей.



© Sputnik / Виктор Толочко МНС предлагает вновь сдвинуть сроки по кассовым аппаратам для ИП

В феврале 2017 года МНС вынесло на общественное обсуждение проект указа "О проведении чековых игр" и проект постановления Совмина "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр". Согласно документам, чековыми играми будут считаться игры, в которых принимают участие чеки, выданные предприятиями торговли в качестве подтверждения оплаты за приобретенные товары и прошедшие идентификацию в системе контроля кассового оборудования. Таким образом в МНС надеялись повысить прозрачность расчетов и научить покупателей истребовать чеки у продавцов.

В письме, которое подписано главой МССПиР Владимиром Карягиным, отмечается, что проекты этих нормативных актов, которые сейчас проходят обсуждение, предусматривают введение дополнительной финансовой нагрузки на реальный сектор экономики в виде "абонентской платы", а также дополнительные отчисления от всех продаж товаров, выполнения работ, оказания услуг.

"Это фактически создаст дополнительную финансовую нагрузку в принудительной не фискальной форме", — говорится в письме. Карягин подчеркивает, что это противоречит ряду нормативных актов.

"Субъекты хозяйствования будут вынуждены отнести новые расходы на увеличение цен и тарифов, что может привести к росту инфляции, в случае принятия данных проектов, а следовательно и ухудшению положения населения страны, поскольку и работы и услуги подорожают", — говорится в письме.

Глава бизнес-союза также обращает внимание, что оператором чековых игр станет РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам", которое, как любое предприятие, будет стремиться к максимальному получению прибыли от этой деятельности, причем без какого либо вложения и затрат.

Карягин отметил, что, согласно проекту указа, призовой фонд будет составлять не более 20% от всех поступлений в фонд чековых игр. Следовательно, 80% этой суммы будет поступать предприятию и составлять его прибыль. При этом "Информационно-издательский центр" останется монополистом в этой сфере и будет получать сверхприбыли.

Бизнес-союз настораживает и то, что проект указа направлен на "совершенствование общественных отношений, в том числе отдельных вопросов налогообложения при организации и проведению чековых игр, налогообложения доходов физических лиц подоходным налогом с физических лиц с полученных выигрышей".

"На наш взгляд, это является попыткой ввести ничем не обоснованные новые поборы с предпринимателей и новые административные процедуры, ведь отчисления будут носить обязательный характер", — отмечает Карягин.

Бизнес-союз предлагает эти документы отклонить.