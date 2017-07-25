Лукашенко: Докажите, что нам нужны новые виды тракторов

На совещании у Александра Лукашенко 25 июля были обсуждены возможности создания новых тракторов на базе предприятия «Амкодор». Президент отметил, что отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения.

В ходе совещания президент отметил большую важность развития тракторостроения, которое «затрагивает интересы всего государства».

По словам Лукашенко, правительство отправило ему на рассмотрение предложение по выпуску новых моделей тракторов на базе создаваемого холдинга, предназначенного для производства машин для сельского хозяйства. Сам глава государства не уверен в эффективности такого предприятия.

«Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения. Поэтому возникает вопрос: если кто-то на чем-то настаивает, пусть объяснит и докажет, что это тот путь, по которому мы должны идти», — сказал он.

Президент заметил, что необходимо взвесить экономическую ситуацию на «Амкодоре» и на МТЗ и попросил у чиновников обрисовать стратегию развития тракторостроения и разъяснить суть предложения по созданию холдинга по производству сельхозмашин.

«Главный вопрос: нужно ли нам или не нужно ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую?», — добавил Лукашенко.

По его мнению, в Беларуси может создаться нездоровая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках, а кадры будут «перетекать» из одного предприятия на другое.

Глава Минпрома Виталий Вовк, в свою очередь, доложил, что в Беларуси снизились объемы производства и продажи тракторов, что стало результатом мирового кризиса. Министр привел цифры: в два последних года белорусские предприятия производили менее 30 000 тракторов, тогда как в 2012 году эта цифра была намного выше – 64 000 машин. Однако, по словам Вовка, Беларусь по-прежнему занимает свою долю международного рынка.