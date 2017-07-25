Часто быстрая продажа – это вынужденная необходимость. Люди переезжают в другой город, у них меняется состав семьи или продавать приходится на падающем рынке, когда неправильно выставленная цена сулит в будущем огромные потери. Но если исключить влияние рыночной ситуации и желание продавца сходу выставлять очень привлекательную цену, останутся те качества квартиры, которые определяют скорость её продажи. Проанализировав десятки тысяч проданных за последние 5 лет квартир, мы выделили 20 мест в Минске, где быстрая продажа квартиры – абсолютно нормальное явление.

Недавно мы проводили анализ проблемных мест в городе, где квартиры продаются долго . Там можно ознакомиться с методологией, которая будет идентичной и для данного исследования.

Низкая абсолютная цена

Учитывая сложную экономическую ситуацию и хроническую нехватку денег у населения, неудивительно, что покупка квартиры для многих упирается в её абсолютную цену. Самые дешевые квартиры, как правило, на рынке не задерживаются, особенно если их состояние сразу позволяет заехать и жить. Абсолютные цены продажи квартир в указанных на карте областях примерно на 10% ниже среднего значения по Минску.

Когда мы говорим о самых низких абсолютных ценах, то подразумеваем в первую очередь хрущевки. Действительно, 17 из 20 отмеченных на карте зон целиком или частично состоят из домов, построенных 40 и более лет назад. Причем, быстро продаются квартиры не только в 5-этажках хрущёвской и брежневской эпохи, но и в некоторых сталинках.

Небольшие площади этих квартир позволяют заплатить значительно меньшую по сравнению с новостройками сумму за то же количество комнат. Часто такие квартиры приобретают в качестве первого собственного жилья молодые семьи или те, кто переехал в Минск из регионов. В старых домах чаще продают наследуемое имущество, которое выставляется по привлекательным ценам.

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