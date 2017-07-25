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"Куплю жилье в вашем районе". 20 мест в Минске, где квартиры продаются особенно быстро
26.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Часто быстрая продажа – это вынужденная необходимость. Люди переезжают в другой город, у них меняется состав семьи или продавать приходится на падающем рынке, когда неправильно выставленная цена сулит в будущем огромные потери. Но если исключить влияние рыночной ситуации и желание продавца сходу выставлять очень привлекательную цену, останутся те качества квартиры, которые определяют скорость её продажи. Проанализировав десятки тысяч проданных за последние 5 лет квартир, мы выделили 20 мест в Минске, где быстрая продажа квартиры – абсолютно нормальное явление.
Низкая абсолютная цена
Учитывая сложную экономическую ситуацию и хроническую нехватку денег у населения, неудивительно, что покупка квартиры для многих упирается в её абсолютную цену. Самые дешевые квартиры, как правило, на рынке не задерживаются, особенно если их состояние сразу позволяет заехать и жить. Абсолютные цены продажи квартир в указанных на карте областях примерно на 10% ниже среднего значения по Минску.
Когда мы говорим о самых низких абсолютных ценах, то подразумеваем в первую очередь хрущевки. Действительно, 17 из 20 отмеченных на карте зон целиком или частично состоят из домов, построенных 40 и более лет назад. Причем, быстро продаются квартиры не только в 5-этажках хрущёвской и брежневской эпохи, но и в некоторых сталинках.
Небольшие площади этих квартир позволяют заплатить значительно меньшую по сравнению с новостройками сумму за то же количество комнат. Часто такие квартиры приобретают в качестве первого собственного жилья молодые семьи или те, кто переехал в Минск из регионов. В старых домах чаще продают наследуемое имущество, которое выставляется по привлекательным ценам.
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Но на карте отображены далеко не все участки города со сравнительно дешёвой недвижимостью. Значит, кроме низкой цены людей привлекало что-то ещё.
Пусть старые, зато с инфраструктурой
Участки в Чижовке (№ на карте 1,2), районе Серова (3), Зелёном Луге (14) и Малиновке (6) расположены на окраине, откуда на общественном транспорте до центра города придётся долго добираться. Тем не менее, все они имеют сложившуюся инфраструктуру. Чтобы определить ребёнка в детский сад или школу, не понадобится годами ждать очереди.
Любопытно, что железная дорога, которая
Компромисс между ценой и транспортной доступностью
У основной массы очагов быстрой продажи квартир есть ярко выраженное преимущество – близость к метро или транспортным артериям, ведущим в центр города. Причем с метро связан любопытный факт – зоны 9-11, 15, 16-20 находятся на некотором отдалении от станций. Выходит, покупатели квартир не готовы переплачивать за расположение дома непосредственно у входа в метрополитен, но хотят иметь возможность добраться туда пешком или подъехав 1-2 остановки на наземном транспорте.
Про участок в Каменной Горке (№9) следует упомянуть отдельно, т.к. это единственный район современной застройки, где быстро продаются квартиры. В 2012-2013 годах относительная близость метро была, пожалуй, единственным плюсом для местных жителей. Из инфраструктуры присутствовали лишь частные магазинчики в квартирах первых этажей. Спустя 5 лет в районе появилась зелень, были построены школы и детские сады, а по концентрации супер- и гипермаркетов эта часть Каменной Горки даст фору большинству столичных микрорайонов.
Участки улиц Ольшевского (12), Чкалова-Аэродромной (7,8), Уральской (16) и Осипенко (13) удалены от метро, однако располагаются у IIтранспортного кольца, что покупатели квартир расценивают, как преимущество. В пределах I транспортного кольца зон быстрой продажи не оказалось, а самым приближенным к центру стал участок т.н. Золотой Горки (5).
Участки в пешей доступности от метро или в пределах Iи IIтранспортных колец привлекают не только тех, кто покупает квартиру для жизни. Из-за невысокой абсолютной цены продажи и сравнительно дорогой аренды квартиры в таких районах выгодно сдавать. Доходность от аренды здесь может достигать 7-8% годовых, что значительно превышает
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Продать квартиру некоторые умудряются за пару-тройку недель, другим для этого нужны месяцы, а в худшем случае – годы. Быстрая продажа почти всегда означает, что...
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