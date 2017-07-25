Размер декретных выплат в Беларуси увеличивается с 1 августа

МИНСК, 26 июл — Sputnik. В Беларуси с 1 августа 2017 года увеличивается размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты республики.



© Sputnik / Виктор Толочко До $500 осталось чуть-чуть: зарплата впервые превысила 800 рублей

В июне в Беларуси изменился порядок пересмотра выплаты этих видов пособий: теперь они пересматриваются с 1 февраля и с 1 августа, тогда как ранее перерасчет производился раз в квартал.

"В связи с ростом за 2 квартал 2017 года среднемесячной заработной платы работников в республике (по данным Белстата — 796,80 рублей) увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет", — сообщили в Минтруда.

Там проинформировали, что с 1 августа пособие составит:

по уходу за первым ребенком — 278,88 рублей (на 17,5 рублей больше)

по уходу за вторым и последующими детьми — 318,72 рубля (на 20 рублей больше)

по уходу за ребенком-инвалидом — 358,56 рублей (на 22,5 рублей больше)

В Минтруда отметили, что новый размер детских пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) станет известен тогда, когда будет принято постановление ведомства об установлении нового размера БПМ.

В Беларуси пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет 35% среднемесячной зарплаты, на второго и последующего ребенка — 40% зарплаты, на ребенка-инвалида, вне зависимости от очередности рождения — 45% зарплаты.