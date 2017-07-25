Как двигать Беларусь к демократии — через разговор с властями или через поддержку тех структур, которые борются за права человека внутри страны? Об этом рассуждали и немного спорили дипломаты из Беларуси, ООН, США, а также представители двух крупных американских политических фондов на брифинге в Вашингтоне.



Фото с сайта: www.csce.gov

Мероприятие прошло под эгидой Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинской комиссии) США, в которой сейчас работает бывший поверенный в делах США в Беларуси Скотт Роланд. Он и вел дискуссию.

Роланд напомнил, что в ходе недавней сессии ПА ОБСЕ в Минске делегация конгресса США как на встрече с Александром Лукашенко, так и публично заявили: Вашингтон готов двигаться вперед в отношениях с Минском, если «мы увидим прогресс по ключевым вопросам демократии и прав человека».

Глава посольства Беларуси: Спасибо США за поддержку нашей независимости

Временный поверенный в США Павел Шидловский заявил, что Беларусь — молодая страна, которой всего 25 лет и которая «старается балансировать свои интересы между различными полюсами силы в ныне нестабильной геополитической среде и отвергает ложный выбор между Западом и Востоком».



Павел Шидловский. Фото: www.pressdemocrat.com

Шидловский напомнил, что 20 лет назад Беларусь без условий в одностороннем порядке отказалась от ядерного оружия, чем укрепила стабильность в мире. Как самый свежий пример того, что Беларусь стремиться быть донором стабильности, дипломат привел приглашение НАТО наблюдать за учениями «Запад-2017».

Около трети своего выступления Шидловский посвятил недавней сессии ПА ОБСЕ в Минске, тому как участники хвалили ее организацию, резолюциям, которые инициировала Беларусь и открытости властей гражданскому обществу, в том числе на мероприятиях на полях сессии.

— Беларусь всегда рассматривала нормализацию отношений с США как приоритет своей внешней политики… Сейчас у нас позитивная динамика в отношениях с вашей страной. Мы развили конструктивный диалог по вопросам политики, безопасности, нераспространения, в правоохранительной сфере и торговле, и, разумеется, по правам человека.

Белорусский дипломат поблагодарил США за то, что это сближение стало возможным, а также — за «поддержку нашего суверенитета и независимости».

Шидловский напомнил, что у Беларуси и ЕС возобновился Диалог по правам человека и недавно прошел его очередной раунд в Брюсселе.

— У нас одни цели с нашими западными партнерами в том, что касается защиты и поощрения прав человека. Единственное различие — скорость реформ. Мы не можем изменить ситуацию моментально.

Американские фонды: Поддерживаем активистов на местах

В дискуссии выступил Стивен Никс, директор евразийского направления Международного республиканского института (IRI) — одного из крупнейших в США политических фондов, возглавляет который сенатор Джон Маккейн.

Никс считает, что риторика белорусских властей и их действия сильно отличаются.

— Демократические реформы в Беларуси задерживаются и редко выходят за пределы уровня круглых столов или дискуссий дипломатов.

В качестве примера он привел жесткую реакцию на весенние протесты против декрета о тунеядстве.

— Больше 1000 протестующих, активистов и местных лидеров подверглись арестам. Многие протестующие — это люди среднего возраста, «рабочий класс» регионов, на самом деле, в прошлом голосовали за Александра Лукашенко. Их участие в протестах — знак того, что в обществе растет отчаяние и ощущение того, что людей предали.

Функционер IRI похвалил оппозицию за активность двух женщин-лидеров — оппозиционера-депутата Анны Канопацкой и экс-кандидата в президенты Татьяны Короткевич.

— Эти две женщины воплощают собой перемены в Беларуси. Их работа и работа сотен активистов на местном уровне показывают, что граждане Беларуси ищут пути улучшения своих жизней.

Стивен Никс рассказал, что его фонд с 1997 года поддерживает «про-демократические силы» в их борьбе за перемены. Но в последние годы, реагируя на развитие ситуации в стране, IRI сфокусировался на поддержке активизма на местном уровне в Беларуси.

— Если власть честно проведет местные выборы в феврале 2018 года, мы ожидаем определенное число победивших оппозиционеров. Такой результат будет убедительным свидетельством, что правительство Беларуси привержено проведению открытых и конкурентных выборов.

Другой крупный политический фонд, созданный правительством США, Национальный демократический институт (NDI) представляла Кэти Фокс, замдиректора NDI по Евразии.

Она назвала Беларусь важной страной на границе ЕС и НАТО, которая часто «теряется в тени своих больших соседей». NDI работает с Беларусью с 2000, добавила Фокс.

— Есть все больше свидетельств, что белорусская власть не монолитна… Как только два представителя оппозиции попали в парламент, они смоли заручиться поддержкой коллег, чтобы открыть парламент в каком-то смысле, провести публичные слушания и встречи с избирателями. Насколько я знаю, прошли встречи между оппозицией и депутатами по таким темам, как здравоохранение и наркозависимость.

Говоря о весенних протестах против декрета о тунеядстве, Кэти Фокс заявила, что власть пошла на уступки широкому протестному движению, начав «приемы граждан и сузив число тех, кто подпадает под налог».

Она также похвалила оппозицию за включение социальных вопросов в свою повестку дня и программы на парламентских выборов, что позволило расширить базу поддержки за пределы традиционного электората. Представитель NDI призвала помогать оппозиции и гражданскому обществу стать сильнее, пока в Беларуси есть относительная оттепель.

Говоря о будущем, Фокс призвала ориентировать власти Беларуси на системные изменения.

— Есть большая гуманитарная ценность в освобождении [политических] заключенных, но, разумеется, всегда можно посадить новых и использовать их как овец для торга. А системные изменения, такие, как регистрация партий, снятие наказаний за собрания и другую законную политическую активность, реформа избирательного кодекса проложили бы дорогу к долгосрочному прогрессу.

Другим направлением поддержки, по ее мнению, должны стать независимые СМИ, потому что белорусы — потребители «пропаганды и дезинформации, которая захлестнула русскоязычное информационное пространство».

ООН: Не политизировать права человека

Глава представительства ООН в Минске Санака Самарасинха выступал на брифинге как дипломат, относительно давно, с 2013 года, работающий в Беларуси. Тогда, рассказал Самарасинха, один чиновник посоветовал ему не поднимать вопрос прав человека на первой встрече с главой МИД Беларуси, но он не прислушался.

— Но я также хотел, чтобы было четко ясно, что в свой роли не приехал с большой дубиной… Моя роль, как я считал, была в том, чтобы напоминать Беларуси об обязательствах, под которыми она добровольно подписалась, и помочь найти путь к их выполнению.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава миссии ООН заявил, что хотел избежать избирательного подхода к правам человека, когда правительство подчеркивает важность экономических и культурных прав, а оппозиция и гражданское общество — политических.

— Я также увидел, что одна из моих ключевых задач — найти место, где белорусы могут сами спокойно поговорить друг с другом. Мне показалось, что когда правительство, оппозиция, НГО или частный сектор не согласны друг с другом, они предпочитают разговаривать с нами — международным сообществом, иностранцами, даже если мы не согласны с ними.

Самарасинха добавил, что с Беларусью в вопросе прав человека нужно быть «принципиальным, но терпеливым», а также «вежливым и конструктивным».

Позже в дискуссии он отметил, что надо признавать и прогресс, которого достигла Беларусь: снижение абсолютной бедности с 45% в 2000 году до меньше чем 5% сегодня, то, что почти 100% детей обучаются в школах, а также сохранение 40% лесного покрова страны.

— Если мы не будем этого признавать, мы начнем политизировать отдельные вопросы прав человека, пусть и очень важные, то на них будут реагировать как на предложение сделки. "Хотите, чтобы мы это сделали? Хорошо, а что вы мне дадите взамен?". Поэтому я старался деполитизировать эти вопросы.

Самарасинха рассказал, что старается вовлекать в работу над правами человека другие органы власти в Беларуси, кроме МИДа, который этим традиционно занимается.

— Я пришел к министру юстиции и говорю: «Слушайте, давайте поговорим о доступе к правосудию, особенно для уязвимых групп населения». Один человек на встрече говорит: «А почему бы вам не обратиться к МИД? Я отвечаю: «Серьезно? Это же доступ к правосудию». И министр тогда: «Нет, нет, нет. Это мое министерство, это правосудие» («justice» — и правосудие, и юстиция на английском. — прим. TUT.BY).

Чтобы иметь возможность привлекать незарегистрированные НГО к диалогу с правительством, которое не хочет с ними общаться, Самарасинха рассказал, что предложил властям приглашать спикеров от таких организаций как экспертов, в личном качестве.