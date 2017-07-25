Член Президентского спортклуба получил 5 млн евро от ЕБРР для открытия 10 экспресс-магазинов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 5 млн евро на поддержку развития компании «Чистый Берег», ведущего поставщика трубопроводной арматуры, труб, электротехнической продукции и сантехнического оборудования в Беларуси. Об этом говорится в сообщении банка.





Проект позволит «Чистому Берегу» улучшить структуру баланса и открыть до 10 новых экспресс-магазинов по всей стране для профессиональных клиентов-монтажников. «До недавнего времени такие компании имели возможность поддерживать свое долгосрочное развитие только за счет краткосрочных кредитов, и ЕБРР готов улучшить эту ситуацию, предоставляя долгосрочное финансирование», — отметил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

Новый для Беларуси формат магазинов успешно зарекомендовал себя за рубежом. Первый торовый объект «Чистый Берег» открыл в начале текущего года в Минске. До конца 2019 года около 10 «Центров Сантехника» должны появиться в крупных городах Беларуси.

«Чистый Берег» предоставляет товары для строительного и промышленного секторов, и сегмента «сделай сам», а также для крупных инфраструктурных проектов. Совладельцем компании является Виктор Подгайский. Он известен также как бизнес-ангел, который заинтересован в инвестировании инновационных проектов в сфере ИТ. Компания принимает активное участие в поддержке спортивного движения в Беларуси. Для этих целей «Чистый берег» вступил в Президентский спортивный клуб, говорится на сайте компании.