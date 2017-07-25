Трактор раздора: зачем Беларуси новое слово в тракторостроении?

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение ОАО "Амкодор" о создании в Беларуси производства тракторов с шарнирно-сочлененной или так называемой ломающейся рамой.

Такое решение было принято по итогам совещания у президента по вопросам тракторостроения в Беларуси. На совещании обсуждался проект, который давно вынашивает ОАО "Амкодор". При этом главный производитель тракторов в Беларуси — Минский тракторный завод — выступает против этого проекта.

Под каким брендом и на каком предприятии будут собираться данные тракторы, еще окончательно не решено. Не исключается, что "Амкодор" и МТЗ пойдут на тесную кооперацию, что позволит объединить усилия лучших специалистов в стране и уйти от излишних расходов, которых было бы не избежать при создании производства с нуля.

Лукашенко поручил до 1 сентября подготовить предложения по формату работы над этим проектом.

Выгодный проект за китайские деньги

Идею о создании в Беларуси производства таких тракторов "Амкодор" начал активно продвигать около назад. Она заключается в создании в республике производства тракторов с шарнирно-сочлененной (ломающейся) рамой. Сейчас такие тракторы производят многие компании с мировыми именами — скандинавская Valtra, John Deer, Holland, а также Петербургский тракторный завод, известный своим брендом "Кировец".

"Амкодор" планирует вложить в проект по созданию такого производства до 350 миллионов долларов, при этом рассчитывает на привлечение китайских кредитных средств.

В феврале на коллегии Минпрома было озвучено, что такое производство может быть построено с нуля в Новополоцке. МТЗ эту идею раскритиковал, в том числе и потому, что не захотел конкурировать с Петербургским тракторным заводом.

На выставке "Белагро" в июне "Амкодор" уже представил опытный образец трактора с ломающейся рамой. Эта новинка стала сенсацией выставки: во-первых, до этого "Амкодор", известный как производитель специальной, строительной и коммунальной техники, а также автогидравлики, тракторов вообще не производил. Во-вторых, о начале его разработки стало известно всего лишь чуть больше полугода назад. Полгода на создание премьерного образца — это рекордный срок. В-третьих, новинка частного производителя поразила специалистов своими техническими характеристиками.

"Амкодор 5300" предназначен для работ на больших пространствах, он имеет гораздо большую маневренность по сравнению с обычной техникой МТЗ. Кстати, специально для этой машины Минский моторный завод разработал новый дизельный двигатель, который оснащен пользующейся уважением у специалистов системой подачи топлива Common Rail и электроникой от Bosch. Для белорусского рынка эта техника интереса не представляет: на отечественных полях ей просто негде развернуться.

Почему МТЗ против?

МТЗ сегодня известен как один из крупнейших производителей тракторной техники в мире, его доля на мировом рынке составляет около 6%. Предприятие, представляющее собой крупный промышленный холдинг, выпускает всю традиционную линейку тракторов, которые комплектуются как белорусскими, так и импортными двигателями. Предприятие имеет собственную сбытовую сеть и разветвленную структуру сервисных организаций.

В сущности, новый трактор "Амкодора" не является конкурентным по отношению к МТЗ. Тем не менее, на заводе не слишком рады такой производственной перспективе. На празднике, посвященном 71-й годовщине МТЗ, его гендиректор Федор Домотенко озвучил свое мнение по поводу этого проекта.

"Это ошибочное мнение по "Амкодору". Это шарнирно-сочлененная конструкция в диапазоне 300 л.с., не имеющая никакого отношения к тракторному заводу", — сказал он.

В то же время Домотенко признал, что продукция "Амкодора" может занять ту нишу, которую сейчас занимает ПТЗ со своим "Кировцем".

Очевидно, что главное опасение относительно предлагаемого МТЗ сотрудничества с "Амкодором" гендиректор тогда не озвучил. Между тем, после совещания у президента стали появляться мнения о том, что речь может идти не столько о промкооперации двух производителей, сколько о "мягкой приватизации".

Квартирный вопрос всех испортил?

Как считают белорусские эксперты в сфере машиностроения, "Амкодор", лелея проект нового трактора, рассчитывает не столько на сотрудничество с МТЗ, сколько, в определенной степени, на его сбытовую и сервисную сеть, а также на занятые под производственные площадки территории. Не секрет, что столичной площадке "Амкодора" на улице Бровки уже давно тесно.



© Sputnik Валерий Мельников Лукашенко одобрил идею производства трактора с ломающейся рамой

Основные производства "Амкодора" сегодня сосредоточены в Дзержинске Минской области. Это не слишком далеко от столицы, но если речь идет о строительстве нового производства в Новополоцке, получается, что холдинг Александра Шакутина окажется распыленным по всей стране.

По мнению экспертов, в этом случае было бы куда разумнее сосредоточить все производство на площадях МТЗ, "закрыв те подразделения и мощности завода, которые сегодня избыточны", а площадку "Амкодора" в центре Минска освободить для других девелоперских проектов.

В подтверждение этого мнения эксперты привели тот факт, что если раньше МТЗ выпускал по 50-60 тысяч тракторов в год, то в 2016 году было собрано около 25 тысяч машин. То есть объем производства сократился вдвое из-за проблем со сбытом, а мощности и занятые под них территории остались теми же.

Что с комплектующими?

Эксперты подчеркивают, что производство тракторной техники — сложный процесс, он зависит от слаженной работы сотен поставщиков деталей, узлов и комплектующих. К примеру, МТЗ имеет сегодня порядка 150 поставщиков для главного конвейера. Еще одним достоинством завода является наличие собственного крупного литейного производства.

Для сравнения, "Амкодор" собственной мощной "литейки" не имеет. Ее строительство — пожалуй, самый трудозатратный и финансово дорогой процесс в создании нового производства.

Специалисты обращают внимание, что рентабельным производство такого трактора может быть при минимальном годовом объеме производства в 2-2,5 тысячи машин в год. Эти цифры позволяют понять, какими должны быть мощности по литейному цеху.

Еще одна загвоздка заключается даже не в том, готов ли Минский моторный завод массово производить новые моторы под "ломающийся трактор", сколько в том, готовы ли потребители покупать дорогую технику с двигателем белорусского производства, никому не известного бренда и отсутствием сервисного обслуживания. А с сервисом, утверждают эксперты, и случится, если два производителя не смогут найти компромисс.

Таким образом, встает главная задача: как войти на рынок.

Продать еще нужно суметь

"Амкодор 5300" — энергонасыщенный трактор, его применение оправдано на больших полях. В Беларуси такая машина не нужна: ей просто негде развернуться.

Применение такой техники оправдано на Кубани, в целом ряде регионов Украины, в Казахстане, в Бразилии, США и Канаде. Рынок США и Канады плотно закрывают John Deer и Holland, рынок России и Казахстана — это ниша питерского "Кировца".

При этом стоит учесть, что по российскому законодательству покупатель сельхозтехники, сделанной в России, может воспользоваться льготами и субсидиями государства. Из федерального бюджета для него субсидируется 20% стоимости техники, еще 10% возмещают местные бюджеты. Таким образом, треть стоимости трактора "Кировец" для российских аграриев берет на себя государство.

В итоге "Кировец" скорей всего, обойдется российскому покупателю намного дешевле трактора "Амкодор", хотя отпускная цена у производителей, по всей видимости, будет примерно одинаковая. Российский производитель, с учетом господдержки, находится в заведомо более выигрышных условиях по сравнению с белорусским конкурентом.

Белорусская сельхозтехника в России тоже имеет льготные условия продажи — через российские банки государство субсидирует процентные ставки по кредитам. Но эти условия далеко не равноценны тем, которые действуют для российской техники.

Эксперты также еще раз напоминают, что покупатели принимают решение о сделке только тогда, когда понимают, на какой уровень сервиса они могут рассчитывать. Сумеет ли "Амкодор" самостоятельно создать разветвленную сервисную систему, или будет опираться на то, что уже создано МТЗ?

Частный бизнес хочет рискнуть деньгами?

Пока эксперты сходятся во мнении, что у проекта "Амкодора" слишком много "но", которые ставят под сомнение коммерческую выгоду проекта. В то же время, впечатление о том, что бизнесмен Шакутин готов рискнуть большими деньгами (при том, что раньше у него это хорошо получалось), все же складывается не до конца.

Стоит вспомнить, что речь идет о китайском кредите. Получит ли его частный "Амкодор" под гарантии правительства, или же будет сам отвечать за свои долговые обязательства? Для чего в этом случае обсуждается возможность интеграции "Амкодора" и полностью государственного МТЗ?

Сумеет ли "Амкодор" не только запустить производство с достаточными для рентабельности годовыми мощностями, но и продать эти 2-2,5 тысячи тракторов?

Как долго будет окупаться проект? Особенно если учитывать, что в первые несколько лет будут выпускаться лишь единичные партии? Кто возьмет на себя их сервис? И что будет с покупателями дорогой машины, если через несколько лет будет принято решение этот проект свернуть?

Sputnik будет следить за развитием проекта и рассчитывает, что ответы на все эти вопросы будут найдены.