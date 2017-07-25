Уборка зерновых из-за дождей в Беларуси может затянуться

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Из-за дождливой погоды в Беларуси уборка зерновых и зернобобовых культур движется медленнее, чем в прошлом году, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.

По данным Минсельхозпрода, по состоянию на 25 июля в стране было убрано только 2,85% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 200,6 тысячи тонн зерна.

Для сравнения, год назад на эту же дату уборка зерновых культур была завершена на более чем 15% посевных площадей, сбор зерна перевалил за 1,1 миллиона тонн.

Выше в прошлом году была и средняя урожайность — 33,5 центнера с гектара против 31,2 центнера в этом году.

Данные Минсельхозпрода также свидетельствуют о том, что к массовой уборке зерновых и зернобобовых культур на 25 июля приступили только Гомельская и Брестская области, частично началась уборка в Минской и Гродненской областях. Витебская и Могилевская области к уборочной кампании еще не приступали вообще.

По прогнозам специалистов, имеющиеся данные говорят о том, что в текущем году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур может составить 7,3 миллиона тонн, тогда как в прошлом году страна собрала урожай в 7,5 миллиона тонн зерна (в весе после доработки). По сравнению с 2015 годом в минувшем году урожай сократился почти на 14%.