Госконтроль придумал, как снизить себестоимость ЖКУ

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Комитет государственного контроля Беларуси в результате контрольно-аналитических мероприятий разработал предложения, которые позволяют снизить себестоимость жилищно-коммунальных услуг в стране на 7,3%, сообщили Sputnik в пресс-службе ЖКХ.

Там проинформировали, что результаты контрольно-аналитической деятельности доложил на заседании коллегии глава ведомства Леонид Анфимов.

"Комитету дважды давалось поручение всесторонне изучить порядок формирования тарифов, найти внутренние резервы в самой системе, максимально задействовав которые, можно было бы существенно увеличить окупаемость затрат, не перекладывая их непосильным грузом на людей", — сказал Анфимов.

Он отметил, что в структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги в зимний период в среднем 30,9% занимает плата за теплоснабжение. Поэтому предложения КГК касаются в первую очередь повышения эффективности работы энергетического и водопроводного хозяйства.

Так, предлагается ликвидировать неэффективные котельные путем переключения нагрузок на другие теплоисточники.

Было также отмечено, что главной причиной слишком больших потерь и увеличения затрат на услуги является неудовлетворительное состояние тепловых сетей. Несмотря на высокий износ, замена их идет крайне медленно.

Такая же ситуация складывается и по сетям водоснабжения и канализации. Потери в сетях водоснабжения в целом по стране в 2016 году составили 18% при установленном Минжилкомхозом нормативе 12%.

Также, по мнению КГК, необходимо повышать эффективность заготовки и использования местных видов топлива.

Некоторые предложения ведомства касаются совершенствования нормативной базы, в частности, по формированию тарифов в области обращения с коммунальными отходами, установлению коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и землю.

В КГК считают, что реализация предложенного комплекса мероприятий, по предварительным расчетам, позволит уменьшить годовые затраты на жилищно-коммунальные услуги на сумму около 220 миллионов рублей и снизить себестоимость услуг на 7,3%.