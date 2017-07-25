Цены на газ для отопления увеличены в Беларуси

МИНСК, 26 июл – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования скорректировало цены на природный газ, отпускаемый для отдельных категорий пользователей, сообщается на Национальном правовом портале республики.

Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ № 40, принятым 20 июля текущего года.

Так, предельная максимальная цена на природный газ (без НДС) за тысячу кубометров газа составит 334,66 рубля для:

юрлиц системы МЖКХ при использовании ими газа для производства тепловой энергии для населения; такой же тариф будут применять обслуживающие дома предприятия, не входящие в эту систему, если в прошлом году они потребили до 500 миллионов кубометров газа

ТСЖ и организаций застройщиков, использующих газ для выработки тепловой энергии для населения, при условии не превышения в 2016 году потребленного объема в размере 500 миллионов кубометров

юрлиц и ИП, которые в прошлом году использовали более 500 миллионов кубометров газа

Ранее для указанных категорий пользователей стоимость тысячи кубов газа составляла 327 рублей и шесть копеек.

Постановлением также определены максимальные цены на газ для юрлиц – резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" – 335,75 рубля (без НДС) за тысячу кубов.