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Цены на газ для отопления увеличены в Беларуси
26.07.2017 17:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования скорректировало цены на природный газ, отпускаемый для отдельных категорий пользователей, сообщается на Национальном правовом портале республики.
Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ № 40, принятым 20 июля текущего года.
Так, предельная максимальная цена на природный газ (без НДС) за тысячу кубометров газа составит 334,66 рубля для:
Ранее для указанных категорий пользователей стоимость тысячи кубов газа составляла 327 рублей и шесть копеек.
Постановлением также определены максимальные цены на газ для юрлиц – резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" – 335,75 рубля (без НДС) за тысячу кубов.
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Стоимость тысячи кубометров газа для производства тепловой энергии для населения увеличилась на 7,6 рубля.
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