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МАРТ Беларуси увеличил цены на газ

26.07.2017 19:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Цены на природный газ увеличены и скорректированы для отдельных категорий пользователей.

Новые цены скорректированы министерством антимонопольного регулирования и торговли и закреплены постановлением от 20 июля 2017 года №40, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость тысячи кубометров газа без НДС составит 334,66 рубля, ее будут платить следующие группы пользователей:

  • Юридические лица, относящиеся к системе ЖКХ, использующие газ для производства тепловой энергии для населения;
  • Предприятия, обслуживающие дома, которые не входят в эту систему при условии, если они использовали в 2016 году 500 и менее млн кубометров газа.
  • ТСЖ и организации застройщиков, использующих газ для для выработки тепловой энергии для населения, если они использовали в 2016 году 500 и менее млн кубометров газа.
  • Юридические лица и ИП, которые в 2016 году использовали более 500 миллионов кубометров газа.

Отметим, ранее для перечисленных категорий цена 1000 кубов газа составляла 327 рублей и 6 копеек.

 
 
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Цены на природный газ увеличены и скорректированы для отдельных категорий пользователей.

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