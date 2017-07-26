|
МАРТ Беларуси увеличил цены на газ
26.07.2017 19:20 — Новости Экономики | БДГ
Цены на природный газ увеличены и скорректированы для отдельных категорий пользователей.
Новые цены скорректированы министерством антимонопольного регулирования и торговли и закреплены постановлением от 20 июля 2017 года №40, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Стоимость тысячи кубометров газа без НДС составит 334,66 рубля, ее будут платить следующие группы пользователей:
Отметим, ранее для перечисленных категорий цена 1000 кубов газа составляла 327 рублей и 6 копеек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на природный газ увеличены и скорректированы для отдельных категорий пользователей.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии