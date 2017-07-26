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Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
27.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Пожить — до $15 за сутки
В Минске сдается несколько бюджетных квартир с довольно комфортными условиями проживания. Эти квартиры расположены не в ключевых туристических точках, но и не в дремучих «спальниках». Их местоположение позволяет добраться до центра максимум за полчаса.
За 25 рублей в сутки сдается однокомнатная
За $15 в сутки сдается
За те же $15, но только без метро под боком, сдается «
Поесть и выпить — 5 рублей
Одно из самых недорогих заведений общепита — фудкорт, находящийся внутри магазина «Евроопт» на минус-первом этаже торгово-развлекательного центра Galleria Minsk (Победителей, 9). Не путать с фудкортом, расположенным в этом же здании на 6-м этаже — он дорогой. Магазин «Евроопт» вместе с фудкортом внутри работает с 9 утра до 11 вечера.
Ассортимент еды и напитков здесь довольно обширный: можно купить смузи, фреш из разных фруктов и овощей или сытный кусок фирменной пиццы с разными начинками (от рубля за штуку). Можно заказать и целую пиццу — ее здесь готовят отменно и берут вдвое-втрое дешевле, чем в сетевых пиццериях города. Есть только одно «но»: ждать ее придется около 40 минут и забирать прямо на фудкорте. В перерыве между заказом пиццы и ее приготовлением можно посмотреть торгово-развлекательный центр и прицениться к брендовой одежде. Но покупать ее лучше не здесь, а в соседнем магазине — о нем расскажем ниже по тексту. Одним из немногих минусов фудкорта является отсутствие свободных мест в обеденный перерыв и тот нюанс, что алкоголь здесь не разливают.
Если есть желание не только поесть, но и выпить, а еще познакомиться с колоритными минчанами, то лучше кафетерия в Центральном универмаге вам не найти. Та же Зыбицкая, только дешевле и маргинальней. В любое время дня и ночи здесь людно, но, если вы не боитесь вторжения в личное пространство, а напротив, открыты для знакомства, «Центральный» — ваш вариант. Из еды — слойки с разными начинками, пирожные всех сортов, сэндвичи с любой колбасой, рыбой, сыром, а также разные сорта пива, водки, коньяка и вина, причем все это по смешным ценам. Примечательно, что выпивка здесь стоит дешевле чая и кофе. Все места в «Центральном» стоячие, не считая летнего кафе — там можно и посидеть.
Кафетерий «Центрального» расположен на Независимости, 54, — самом главном и красивом проспекте в столице. Вокруг бурлит насыщенная туристическая жизнь: в двух шагах — Дворец Республики, нулевой километр и движовая Зыбицкая, куда можно пойти, достигнув нужной кондиции, — к счастью посетителей, «Центральный» работает ежедневно до 11 вечера.
Еще один островок коммунизма с мороженым, пирожеными, латте, капучино и всевозможными сортами выпивки расположен на Победителей, 7. Речь идет о кафетерии шоколадной фабрики «Коммунарка». Здесь вам могут плеснуть коньячку в горячий шоколад или налить его вчистую, но, в отличие от «Центрального», место здесь не тусовочное: в 9 часов вечера заведение уже закрыто.
Зато днем вам не придется проталкиваться к буфетной стойке через чужие плечи и отбиваться от внимания завсегдатаев. Аккуратные столики, рафинированный сахарок, салфеточки фирменного цвета и накрахмаленные чепчики у продавщиц словно окунают посетителей в несбывшийся коммунизм. Не удивительно, что это место так любимо туристами, которые долго рассматривают наши дензнаки прежде, чем рассчитаться с кассиром. В отличие от того же «Центрального», места здесь сплошь сидячие, а витрина открывает вид на проспект Победителей, реку Свислочь и Троицкое предместье.
Приодеться
В стоковый магазин «Ромашка» на Победителей, 7, стекаются все непроданные брендовые вещи из минувших коллекций. Здесь представлены бренды HUGO BOSS, GERRY WEBER, MANGO, ONLY, VERO MODA, JACK&JONES, DIESEL, MEXX, PIECES, ACCESSORIZE, WOMEN`SECRET, PEPE JEANS, S.OLIVER, BABY PHAT, TALLY WEIJL и JENNYFER. В «Ромашке»можно встретить одежду, цена которой снижена в 5 раз, например, из-за оторванной пуговицы. Расплачиваться за дисконт придется личным временем: вещей в «Ромашке» море, висят они плотно, далеко не всегда можно найти подходящий размер.
Развлечься
Кафетерии, конечно, хорошо, но гулять охота до ночи, в соответствующей атмосфере, и не проталкиваться сквозь толпу к стойке буфетчицы, а отдавать заказ официанту и спокойно продолжать застольную беседу. Для этих целей существует колоритный, недорогой и культовый бар Beer and Wine. Здесь наливают все мыслимые и немыслимые напитки и готовят блюда на любой вкус, и все это недорого, недалеко от центра, в красивом интерьере при живой музыке. Заведение работает круглосуточно. В графе «Примечания» не помешает упомянуть «контингент» — он полностью соответствует ценникам: много шумных компаний, любителей недорогого «качественного» белорусского вина, фанатов рок-музыки. И еще кое-что: не стоит приходить сюда вечером, рассчитывая на свободный столик. Администрация рекомендует бронировать его за сутки.
Вот уже второе лето подряд в
Фото: Феликс Сиваков, free-style.by
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