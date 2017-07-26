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Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

27.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Пожить  до $15 за сутки

В Минске сдается несколько бюджетных квартир с довольно комфортными условиями проживания. Эти квартиры расположены не в ключевых туристических точках, но и не в дремучих «спальниках». Их местоположение позволяет добраться до центра максимум за полчаса.

За 25 рублей в сутки сдается однокомнатная квартира на Дзержинского, 78, в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Петровщина». Квартира чистая, уютная, со всем необходимым, начиная от микроволновки и заканчивая стиральной машиной, двухместная кровать и Wi-Fi. Путь до центра на метро займет около 25 минут.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

За $15 в сутки сдается «однушка» в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Партизанская». Здесь также есть все необходимое: холодильник, посуда, СВЧ-печь, мелкая бытовая техника, стиральная машина, телевизор, Wi-Fi, двуспальная кровать и раскладной диван, на котором, при желании, тоже могут разместиться двое. Путь до центра на метро займет около 20 минут.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

За те же $15, но только без метро под боком, сдается «однушка» с тремя спальными местами. Внутри все чисто и аккуратно, имеется холодильник, микроволновка, стиральная машина, телевизор, Wi-Fi. Места здесь живописные и нелюдные: через дорогу — набережная реки Свислочь, вверх по реке — Ляховский сквер и парк 40-летия Октября. Остановка трамвая прямо через дорогу, путь на общественном транспорте до центра займет около 20 минут.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Поесть и выпить  5 рублей

Одно из самых недорогих заведений общепита — фудкорт, находящийся внутри магазина «Евроопт» на минус-первом этаже торгово-развлекательного центра Galleria Minsk (Победителей, 9). Не путать с фудкортом, расположенным в этом же здании на 6-м этаже — он дорогой. Магазин «Евроопт» вместе с фудкортом внутри работает с 9 утра до 11 вечера.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Ассортимент еды и напитков здесь довольно обширный: можно купить смузи, фреш из разных фруктов и овощей или сытный кусок фирменной пиццы с разными начинками (от рубля за штуку). Можно заказать и целую пиццу — ее здесь готовят отменно и берут вдвое-втрое дешевле, чем в сетевых пиццериях города. Есть только одно «но»: ждать ее придется около 40 минут и забирать прямо на фудкорте. В перерыве между заказом пиццы и ее приготовлением можно посмотреть торгово-развлекательный центр и прицениться к брендовой одежде. Но покупать ее лучше не здесь, а в соседнем магазине — о нем расскажем ниже по тексту. Одним из немногих минусов фудкорта является отсутствие свободных мест в обеденный перерыв и тот нюанс, что алкоголь здесь не разливают.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Если есть желание не только поесть, но и выпить, а еще познакомиться с колоритными минчанами, то лучше кафетерия в Центральном универмаге вам не найти. Та же Зыбицкая, только дешевле и маргинальней. В любое время дня и ночи здесь людно, но, если вы не боитесь вторжения в личное пространство, а напротив, открыты для знакомства, «Центральный» — ваш вариант. Из еды — слойки с разными начинками, пирожные всех сортов, сэндвичи с любой колбасой, рыбой, сыром, а также разные сорта пива, водки, коньяка и вина, причем все это по смешным ценам. Примечательно, что выпивка здесь стоит дешевле чая и кофе. Все места в «Центральном» стоячие, не считая летнего кафе — там можно и посидеть. 

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Кафетерий «Центрального» расположен на Независимости, 54, — самом главном и красивом проспекте в столице. Вокруг бурлит насыщенная туристическая жизнь: в двух шагах — Дворец Республики, нулевой километр и движовая Зыбицкая, куда можно пойти, достигнув нужной кондиции, — к счастью посетителей, «Центральный» работает ежедневно до 11 вечера.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Еще один островок коммунизма с мороженым, пирожеными, латте, капучино и всевозможными сортами выпивки расположен на Победителей, 7. Речь идет о кафетерии шоколадной фабрики «Коммунарка». Здесь вам могут плеснуть коньячку в горячий шоколад или налить его вчистую, но, в отличие от «Центрального», место здесь не тусовочное: в 9 часов вечера заведение уже закрыто.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Зато днем вам не придется проталкиваться к буфетной стойке через чужие плечи и отбиваться от внимания завсегдатаев. Аккуратные столики, рафинированный сахарок, салфеточки фирменного цвета и накрахмаленные чепчики у продавщиц словно окунают посетителей в несбывшийся коммунизм. Не удивительно, что это место так любимо туристами, которые долго рассматривают наши дензнаки прежде, чем рассчитаться с кассиром. В отличие от того же «Центрального», места здесь сплошь сидячие, а витрина открывает вид на проспект Победителей, реку Свислочь и Троицкое предместье.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Приодеться

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

В стоковый магазин «Ромашка» на Победителей, 7, стекаются все непроданные брендовые вещи из минувших коллекций. Здесь представлены бренды HUGO BOSS, GERRY WEBER, MANGO, ONLY, VERO MODA, JACK&JONES, DIESEL, MEXX, PIECES, ACCESSORIZE, WOMEN`SECRET, PEPE JEANS, S.OLIVER, BABY PHAT, TALLY WEIJL и JENNYFER. В «Ромашке»можно встретить одежду, цена которой снижена в 5 раз, например, из-за оторванной пуговицы. Расплачиваться за дисконт придется личным временем: вещей в «Ромашке» море, висят они плотно, далеко не всегда можно найти подходящий размер.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Развлечься

Кафетерии, конечно, хорошо, но гулять охота до ночи, в соответствующей атмосфере, и не проталкиваться сквозь толпу к стойке буфетчицы, а отдавать заказ официанту и спокойно продолжать застольную беседу. Для этих целей существует колоритный, недорогой и культовый бар Beer and Wine. Здесь наливают все мыслимые и немыслимые напитки и готовят блюда на любой вкус, и все это недорого, недалеко от центра, в красивом интерьере при живой музыке. Заведение работает круглосуточно. В графе «Примечания» не помешает упомянуть «контингент» — он полностью соответствует ценникам: много шумных компаний, любителей недорогого «качественного» белорусского вина, фанатов рок-музыки. И еще кое-что: не стоит приходить сюда вечером, рассчитывая на свободный столик. Администрация рекомендует бронировать его за сутки.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Вот уже второе лето подряд в аквапарке «Фристайл» на Сурганова, 4а, действует акция — целый день за 15 рублей, а это 9 часов на горках, в джакузи, ваннах для гидромассажа и разнообразных парных. Если надоест плескаться, всегда можно зависнуть в баре или занять лежак с чашкой травяного чая. Аквапарку «Лебяжий», где 8 часов отдыха обойдутся в 42 рубля, «Фристайл» уступает только размером и количеством горок — здесь их 6 штук.

Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15
Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

 Фото: Феликс Сиваков, free-style.by

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Минск — это город, в котором советское прошлое пьет на брудершафт с европейским настоящим. Город чистых улиц и несбывшегося коммунизма. Иностранцы любят Минск за...

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