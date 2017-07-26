Нищегид по Минску: квартиры от Br25 в сутки, обед — до Br5, развлечения и брендовые вещи — за Br15

Пожить — до $15 за сутки

В Минске сдается несколько бюджетных квартир с довольно комфортными условиями проживания. Эти квартиры расположены не в ключевых туристических точках, но и не в дремучих «спальниках». Их местоположение позволяет добраться до центра максимум за полчаса.

За 25 рублей в сутки сдается однокомнатная квартира на Дзержинского, 78 , в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Петровщина». Квартира чистая, уютная, со всем необходимым, начиная от микроволновки и заканчивая стиральной машиной, двухместная кровать и Wi-Fi. Путь до центра на метро займет около 25 минут.