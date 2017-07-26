Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

Начали мы свое путешествие с поселка Валерьяново, который находится в двух километрах от МКАД в логойском направлении. В 90-е здесь начали выделять участки под индивидуальное строительство. За почти 30 лет деревня стала местом элитной коттеджной застройки с самыми дорогими домами в Минском районе. Хотя, если проехать вглубь, то можно встретить и обычные домики, больше напоминающие дачи. Здесь даже огороды есть.

Кроме обычных коттеджей без претензии на архитектурное достояние есть здесь и шедевры моды 90-х — дома-замки, которые сегодня нас так веселят. О вкусах не спорят, просто интересно наблюдать, как они поменялись за относительно небольшой промежуток времени.