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Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

27.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

Начали мы свое путешествие с поселка Валерьяново, который находится в двух километрах от МКАД в логойском направлении. В 90-е здесь начали выделять участки под индивидуальное строительство. За почти 30 лет деревня стала местом элитной коттеджной застройки с самыми дорогими домами в Минском районе. Хотя, если проехать вглубь, то можно встретить и обычные домики, больше напоминающие дачи. Здесь даже огороды есть.

Кроме обычных коттеджей без претензии на архитектурное достояние есть здесь и шедевры моды 90-х — дома-замки, которые сегодня нас так веселят. О вкусах не спорят, просто интересно наблюдать, как они поменялись за относительно небольшой промежуток времени.  

Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

Далее, направляемся в Боровляны — четыре километра от МКАД. Для большинства жителей Минска границы с этим населенным пунктом давно стерты. Уже на въезде в Боровляны мы увидели несколько построек, очень точно отражающих архитектурный стиль 90-х. Этакие кирпичные замки-гиганты. 

Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями
Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

Направляемся к Цнянскому водохранилищу. Здесь расположилась вереница разнокалиберных коттеджей, выполненных в самых разных архитектурных стилях. «Замки» из 90-х мы здесь тоже нашли. 


Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

Одноэтажный Минск, который мы заслужили: коттеджи из 90-х, «замки» и «церкви» со шпилями

Фото: Павел Садовский 

 
Теги: Минск
 
 
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Все-таки глобальная сеть открыла нам глаза на жизнь, ее уровень, а также на архитектуру и дизайн. Это сейчас Минск наполняется современными коттеджами с плоскими...

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