МИНСК, 27 июл — Sputnik. Минская область передаст в республиканскую собственность принадлежащие ей 31,16% акций СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", затем эти акции будут переданы в оперативное управление Администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".



© Sputnik Владимир Федоренко Китайцы готовы инвестировать миллиард долларов в белорусский АПК

Такое решение закреплено постановлением Совета министров №547 от 21 июля 2017 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, в конечном итоге Администрации технопарка будут переданы 37 миллионов простых акций компании номинальной стоимостью 1,15 рублей каждая на общую сумму 42,55 миллионов рублей. Это составляет 31,6% акций СЗАО.

Передача ценных бумаг в республиканскую собственность должна быть осуществлена до 1 августа, после чего акции должны быть переданы в оперативное управление Администрации парка.

Таким образом, Администрация парка с 1 августа станет не только руководящим органом, но и акционером, ее полномочия по управлению процессом создания парка возрастут.

В свою очередь в Администрации парка отметили, что доля белорусской стороны в управляющей компании сохранится на уровне 32%. В числе акционеров также останутся Мингорисполком и ОАО "Горизонт", владеющие по 0,42% акций каждый.

Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси и одной из точек экономического пояса нового Шелкового пути.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу Администрации парка — на этот пост был назначен Александр Ярошенко , до того работавший заместителем министра экономики. До этого назначения парк более полугода находился без директора. Причиной увольнения прежнего начальника администрации Андрея Галя стало "однократное грубое нарушение трудовых обязанностей" на основании п. 1 ст. 47 Трудового кодекса Беларуси.

Назначая Ярошенко на должность, глава государства заметил, что ждет от него разворачивания "нормальной работы".

С начала 2017 года и сам президент, и мэр Минска Андрей Шорец, и другие чиновники неоднократно выражали обеспокоенность процессом прихода инвесторов в парк и высказывались за усиление полномочий Администрации парка по управлению процессом его строительства.