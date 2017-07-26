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Минская область вышла из состава акционеров "Великого камня"

27.07.2017 09:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Минская область передаст в республиканскую собственность принадлежащие ей 31,16% акций СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", затем эти акции будут переданы в оперативное управление Администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Минская область вышла из состава акционеров "Великого камня"
© Sputnik Владимир Федоренко
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Такое решение закреплено постановлением Совета министров №547 от 21 июля 2017 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, в конечном итоге Администрации технопарка будут переданы 37 миллионов простых акций компании номинальной стоимостью 1,15 рублей каждая на общую сумму 42,55 миллионов рублей. Это составляет 31,6% акций СЗАО.

Передача ценных бумаг в республиканскую собственность должна быть осуществлена до 1 августа, после чего акции должны быть переданы в оперативное управление Администрации парка.

Таким образом, Администрация парка с 1 августа станет не только руководящим органом, но и акционером, ее полномочия по управлению процессом создания парка возрастут.

В свою очередь в Администрации парка отметили, что доля белорусской стороны в управляющей компании сохранится на уровне 32%. В числе акционеров также останутся Мингорисполком и ОАО "Горизонт", владеющие по 0,42% акций каждый.

Строительство индустриального парка "Великий камень" было начато в 2010 году. На площади в 205 квадратных километров должен появиться современный город с промзонами, жилыми районами и местами для отдыха для 160 тысяч человек. "Великий камень" должен стать китайским опорным пунктом на территории Беларуси и одной из точек экономического пояса нового Шелкового пути.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко сменил главу Администрации парка — на этот пост был назначен Александр Ярошенко, до того работавший заместителем министра экономики. До этого назначения парк более полугода находился без директора. Причиной увольнения прежнего начальника администрации Андрея Галя стало "однократное грубое нарушение трудовых обязанностей" на основании п. 1 ст. 47 Трудового кодекса Беларуси.

Назначая Ярошенко на должность, глава государства заметил, что ждет от него разворачивания "нормальной работы".

С начала 2017 года и сам президент, и мэр Минска Андрей Шорец, и другие чиновники неоднократно выражали обеспокоенность процессом прихода инвесторов в парк и высказывались за усиление полномочий Администрации парка по управлению процессом его строительства.

 
Теги: Минск
 
 
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Администрация парка получит в оперативное управление примерно треть акций, находившихся в коммунальной собственности региона, и увеличит свои полномочия по...

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