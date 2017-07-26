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"Экономика на пальцах" обсудит итоги полугодия и перспективы новой индустриализации

27.07.2017 09:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Итоги работы белорусской экономики за первое полугодие 2017 года и перспективы изменения ситуации. Правительство переносит опыт поднятия «из руин и пепла» регионов Беларуси с Оршанского на Борисовский район. Президент, следуя курсу «новой индустриализации», дает добро на создание в стране нового производства тракторов.

Время начала передачи — 15.15.

Помогать автору программы «Экономика на пальцах» Сергею Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко.


Скачать аудио (38.47 МБ)

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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Правительство переносит опыт поднятия "из руин и пепла" регионов Беларуси с Оршанского на Борисовский район. Президент, следуя курсу "новой индустриализации", дает...

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