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"Экономика на пальцах" обсудит итоги полугодия и перспективы новой индустриализации
27.07.2017 09:54 — Новости Экономики | Tut.by
Итоги работы белорусской экономики за первое полугодие 2017 года и перспективы изменения ситуации. Правительство переносит опыт поднятия «из руин и пепла» регионов Беларуси с Оршанского на
Время начала передачи — 15.15.
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Правительство переносит опыт поднятия "из руин и пепла" регионов Беларуси с Оршанского на Борисовский район. Президент, следуя курсу "новой индустриализации", дает...
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