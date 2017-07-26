Китай увеличил долю в индустриальном парке под Минском

Минская область передаст в республиканскую собственность принадлежащие ей 31% акций СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Это следует из постановления Совмина № 547 от 21 июля 2017 года.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно документу, будут переданы 37 миллионов простых акций компании номинальной стоимостью 1,15 рублей каждая на общую сумму 42,55 млн рублей. Затем эти акции будут переданы в оперативное управление Администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

По словам первого заместителя гендиректора «Компании по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев, речь идет о 31,16% акций. «Решение о передачи пакета акций принято в рамках усиления роли администрации парка, наделения дополнительным рычагом формирования политики в парке, — сказал TUT.BY Коротеев. — Управляющая компания продолжает осуществлять текущую деятельность, в том числе по отчуждению участков, поиску и привлечению резидентов, оказанию коммунальных услуг, строительству и сдаче объектов недвижимости. Администрация в роли акционера будет участвовать в решении стратегических вопросов деятельности компании».

Белорусская доля в управляющей компании будет на уровне 32%. По 0,42% останутся за Мингорисполкомом и ОАО «Горизонт». Стоит сказать, что изначально при создании парка власти Китая и Беларуси договорились, что соотношение долей в управляющей компании будет 60 на 40. Однако, как недавно выяснилось, данное соотношение изменилось еще в июле 2015 года, когда в состав акционеров вошла China Merchants Group. «Вхождение проводилось путем дополнительной эмиссии акций только для них, поэтому процентное соотношение изменилось для всех существовавших на тот момент акционеров. Но при последующих эмиссиях акций — с июня 2016 и на сегодняшний момент — все акционеры участвуют в подписке акций пропорционально их долям», — пояснил Коротеев.

Другими акционерами с китайской стороны являются машиностроительная корпорация «Синомач», «Китайская корпорация инжиниринга САМС» и Харбинская инвестиционная группа, говорится на сайте парка.