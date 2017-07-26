За 10 лет производство питьевой воды в бутылках в Беларуси выросло почти в 4 раза

Промышленное производство бутилированной питьевой воды выросло от 3,8 млн дал в 2007 году до 14,2 млн дал в 2016 году. Об этом говорится в исследовании «Развитие экологической дружественности в Беларуси в 1990—2015 гг.», презентованном Центром экологических решений (ЦЭР).

Как говорится в исследовании, в 2008 году в Беларуси было лишь около 10 производителей питьевой воды в пластиковых бутылках (и 80% продукции производили всего три предприятия — ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», СООО «Дарида» и СП «Фрост и К»). К 2016 году конкуренция существенно усилилась, и в рознице широко представлены не только «Минская», «Дарида» и «Фрост», но также и «БонАква» («Кока-кола Бевридж Белоруссия»), AURA (ОАО «Лидское пиво») и «Кстати» (СООО «АкваТрайпл»). Около 5% бутилированной питьевой воды на белорусском рынке — импортного производства. В последние несколько лет активно развиваются компании, специализирующиеся на производстве и доставке воды объемом 18,9 л в регионах Беларуси, производством воды занялись региональные водоканалы.

В 2016 году в Минске появились первые автоматы для продажи артезианской воды в тару покупателя. Украинская компания «Эвовендинг» установила шесть первых автоматов по продаже воды, расположенных во дворах многоэтажек в микрорайонах Юго-Запад и Брилевичи Минска. Проект предусматривает в дальнейшем установку как минимум 200 таких автоматов. 6 литров воды из артезианской скважины здесь стоят 1 рубль.

Пока в сутки через автоматы приобретается порядка 120 литров воды. В Киеве, где стоят такие же автоматы, объемы продаж достигают 300−500 литров.

По данным Beverage Marketing Corporation, мировое производство и потребление бутилированной питьевой воды в последние 10 лет прирастает ежегодно на 7%. Лидером по потреблению бутилированной воды на душу населения является Мексика — 265 литров в год. В Италии один житель выпивает 201 л, в Германии — 148 л, в Польше — 95 л. Средний мировой показатель в 2014 году составил почти 40 литров на человека.

Как говорится в исследовании ЦЭР, в Беларуси среднестатистический потребитель выпивает около 15 литров бутилированной воды в год. По результатам национального репрезентативного опроса, сделанного по заказу ЦЭР осенью 2016 года, 43% белорусов предпочитают бутилированную питьевую воду воде из-под крана, что особенно характерно для женщин, молодых людей 16−24 лет, жителей городов с населением 50−100 тысяч человек, студентов.

«Понадобилось не больше 15 лет на то, чтобы антиэкологически дружественная привычка стала из маргинальной массово распространенной и абсолютно приемлемой», — отмечается в исследовании.