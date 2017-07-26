На заводе "БелДжи". Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На СЗАО "БелДжи" необходимо точно в срок организовать выпуск различных автокомпонентов, чтобы локализация составляла не менее 50%. Об этом заявил министр экономики Беларуси Владимир Зиновский на выездном заседании Президиума Совета Министров в Борисовском районе 25 июля, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

"Вторая задача организовать точно в срок выпуск различных автокомпонентов для СЗАО "БелДжи". Локализация должна быть не менее 50%, - заявил Владимир Зиновский. - Не выполнив этого, мы сами создадим себе барьер в экспорте продукции на рынке ЕАЭС".

На заседании министр рассказал о проблемных вопросах развития Борисовского района в целом и озвучил предложения по их решению. Анализируя ситуацию в промышленности, Владимир Зиновский обозначил нерешенные вопросы, влияющие на конкурентоспособность предприятий, такие как недостаточная отдача от инвестиций и большая закредитованность. "Поэтому первая задача для организаций Минпрома, на наш взгляд, снизить кредитную нагрузку за счет эффективности производства, в том числе оптимизации бизнес-процессов и численности административно-управленческого персонала", - сказал министр.

При рассмотрении работы строительной отрасли региона Владимир Зиновский указал на недозагрузку мощностей, низкую эффективность работы строительных организаций. "Нужна стратегия развития предприятий, которая позволит дальше работать прибыльно без господдержки", - отметил он.

Основным направлением работы в инвестиционной сфере министр назвал проекты по созданию предприятий в кооперации с крупными производствами района и области, необходимость формирования кластерных структур.

"Строительство завода по производству автомобилей "БелДжи" становится драйвером для развития сопутствующих направлений и вовлечения в него малого производственного бизнеса по выпуску чехлов, детских автомобильных кресел, ковриков для автомобилей, другой сопутствующей продукции, которую мы закупаем сегодня по импорту", - заметил Владимир Зиновский. В этой связи он предложил восстановить работу центра поддержки предпринимательства, выразил готовность оказать методологическую поддержку со стороны Минэкономики.

Повышение эффективности транспортного потенциала Борисовского района министр видит в увязке планирования развития отрасли со строительством Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и мультимодального промышленно-логистического центра в поселке Болбасово Оршанского района.

Еще одним проблемным вопросом Владимир Зиновский назвал отсутствие промышленных площадок для размещения новых предприятий. Он рекомендовал задействовать площади ликвидируемых предприятий, провести ревизию площадок, составить их перечень для предложений бизнесу под создание новых предприятий и производств.

По словам руководителя Минэкономики, отработка проблемных вопросов Оршанского и Борисовского районов еще раз подтвердила необходимость разделения функций государства как регулятора и собственника. "Скорейшее решение именно этого вопроса, как и других обозначенных мною проблем, позволит повысить конкурентоспособность не только Борисовского района, но и в целом всей страны", - подытожил министр.-0-