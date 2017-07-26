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Анонимка дала старт уголовному делу в отношении топ-менеджеров Беларусбанка
27.07.2017 11:05 — Новости Экономики | Tut.by
Письмо Комитета госконтроля с приложенным анонимным письмом о закупках счетных машин якобы по завышенным ценам послужило толчком для возбуждения уголовного дела в отношении бывших руководителей Беларусбанка. Это выяснилось сегодня во время допроса в суде секретарши бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика Татьяны Пехоты.
Пехота охарактеризовала своего босса «как прекрасного и ответственного руководителя, порядочного человека, трудоголика». Она призналась, что периодически снимала деньги с карточек Господарика. «Суммы были небольшие, до 4−5 млн рублей старыми. Возможно, в командировки надо было ему, или покупки какие-то», — пояснила она.
— Проценты по облигациям получали за него? — поинтересовался гособвинитель.
— Геннадий Сергеевич получил от города компенсацию за снос гаражей, деньги перевел в облигации. Сумма была значительная, около 40 тысяч долларов. Проценты с них могла снять. Если покупала валюту — не более 200 долларов. Себе покупала и ему могла.
На вопрос о том, часто ли Цырто заходил, секретарь ответила — «как все».
— Бизнесмен Бучнев вам знаком?
— Знаком, примерно в 2012 году, мы уже были в новом здании головного офиса, Цырто его привел к Геннадию Сергеевичу знакомиться.
— Долго были в кабинете?
— Не помню. При мне он больше не приходил. Было от него пара звонков потом.
— Известно ли вам о поступлении информации от КГК о незаконной деятельности сотрудников банка, в том числе Цырто, при закупках оборудования?
— Да, было сообщение, письмо КГК с приложенным анонимным письмом о закупках счетных машин якобы по завышенным ценам. О разбирательстве мне ничего не известно. От Бучнева в этот период звонков не было.
— Факты из анонимного сообщения подтвердились?
— Нет, Геннадий Сергеевич не мог такого совершить, он подписывал документы по закупкам, когда там уже были все визы. Беларусбанк — не шарашкина контора, чтобы можно было на кого-то повлиять.
Ранее в суде
Господарик,
Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (часть 2 статьи 431), подстрекательстве к даче взятки (часть 5 статьи 16 и часть 2 статьи 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.
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Секретарша бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика Татьяна Пехота во время допроса охарактеризовала своего босса "как прекрасного...
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