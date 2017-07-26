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"Мы всем все объяснили". Лукашенко снова заявил о прозрачности учений "Запад-2017"
27.07.2017 11:34 — Новости Экономики | Tut.by
Учения «Запад-2017» являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей, заявил Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.
Во время мероприятия глава государства коснулся темы предстоящих совместных стратегических учений Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017».
— Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы: и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был — всем всё объяснили, — подчеркнул президент. — Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите.
Глава государства также обратил внимание на тот факт, что учения носят оборонительный характер. «Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения», — резюмировал Лукашенко.
Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Как ранее сообщал министр обороны Беларуси, в учениях будут задействованы до 12 700 военнослужащих, из которых около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники. Наша страна пригласила около 80 международных наблюдателей.
Уже несколько месяцев дипломаты и чиновники из
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- Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили, - подчеркнул президент.
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