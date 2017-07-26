Учения «Запад-2017» являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей, заявил Александр Лукашенко 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности.



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Во время мероприятия глава государства коснулся темы предстоящих совместных стратегических учений Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017».

— Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы: и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был — всем всё объяснили, — подчеркнул президент. — Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите.

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что учения носят оборонительный характер. «Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения», — резюмировал Лукашенко.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября. Как ранее сообщал министр обороны Беларуси, в учениях будут задействованы до 12 700 военнослужащих, из которых около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники. Наша страна пригласила около 80 международных наблюдателей.

Уже несколько месяцев дипломаты и чиновники из Украины , Литвы и Эстонии высказывают различные опасения из-за учений: начиная от упреков в агрессивной направленности до подозрений в том, что на самом деле Россия введет больше, чем 3 тысячи заявленных военнослужащих, или оставит здесь свое вооружение и военную технику.

Руководство России и Беларуси многократно опровергало эти опасения. После недавнего визита в Минск глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил , что у его страны больше нет вопросов к Беларуси по этим учениям.