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Коммуналка подешевеет, но белорусы все равно будут платить больше

27.07.2017 12:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Комитет государственного контроля Беларуси по итогам проверки и анализа деятельности коммунальных предприятий предложил пути снижения себестоимости жилищно-коммунальных услуг на 7,3%.

Коммуналка подешевеет, но белорусы все равно будут платить больше
© Sputnik/ Анна Нефедова
Госконтроль придумал, как снизить себестоимость ЖКУ

Госконтроль второй год жестко контролирует сферу ЖКХ и находит пути снижения затрат на оказание коммунальных услуг. С рекомендациями КГК уже в прошлом году себестоимость коммуналки снизилась, возможно определенное снижение и в этом году.

Так, за счет ремонта сетей теплоснабжения и ряда других шагов КГК предлагает экономить на оказании коммунальных услуг дополнительные 7,3%, что позволит стране в год экономить 220 миллионов рублей — порядка 100 миллионов долларов. Следовательно, могут стать дешевле услуги и для белорусов.

Впрочем, в этом году, по расчетам правительства, белорусы возмещают лишь порядка 75% от себестоимости коммунальных услуг. Даже при снижении затрат на ЖКУ в следующем году граждане уже должны будут возмещать по себестоимости, то есть цифры в жировках так или иначе окажутся выше, чем сейчас.

Оплата белорусами ЖКУ по себестоимости — одно из основных требований Международного валютного фонда для предоставления республике кредита. В июле МВФ заявил о недостаточной работе по этой реформе и приостановил переговоры с белорусскими властями до осени этого года.

Как ожидается, в скором времени президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по сфере жилищно-коммунального хозяйства — глава государства требует снижения себестоимости услуг и в целом реформирования ЖКХ. Конкретные даты совещания пока не оглашены.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет госконтроля предлагает пути снижения себестоимости коммунальных услуг еще на семь процентов, но уже в следующем году белорусы должны будут возмещать...

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