Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси с августа

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в Беларуси со следующей недели, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.



© Sputnik Егор Еремов Уборка зерновых из-за дождей в Беларуси может затянуться

Как ранее сообщало агентство, пока из-за дождей и холодной погоды к уборке зерновых приступили только в Гомельской и Брестской областях, Гродно и Минск начали выборочную уборку. Могилев и Витебск вообще еще не приступали к уборочной кампании.

"По прогнозам, массовая уборка урожая начнется в республике на следующей неделе", — сообщили в Минсельхозпроде.

Там проинформировали, что пока в хозяйствах страны намолочено 242,3 тысячи тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 79 тысяч гектаров, что составляет 3,5% запланированных площадей. При этом уборка урожая еще не началась в Витебской и Могилевской областях. Хозяйства Гомельской области убрали 12,9% площадей, Брестской области — 7,28%, Гродненской — 1,4%, Минской — 0,12%

В министерстве также сообщили, что по состоянию на 26 июля, более 95% сельхозтехники готово для проведения уборочной кампании. Собирать урожай на белорусских полях будут 9 тысяч 555 зерноуборочных комбайнов. В то же время в Минсельхозпроде отметили, что автомобилей для вывоза урожая с полей пока недостаточно: не хватает немногим более 800 машин. Планируется, что недостающий транспорт предоставят облисполкомы.

В министерстве также проинформировали, что в этом году, как и ранее, сельхозорганизации будут привлекать для проведения уборки городские кадры. В частности, в хозяйства планируется дополнительно направить более 2,1 тысяч механизаторов — это кадры промпредприятий, учреждений образования и других отраслей АПК.