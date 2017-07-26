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Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси с августа

27.07.2017 12:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в Беларуси со следующей недели, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси с августа
© Sputnik Егор Еремов
Уборка зерновых из-за дождей в Беларуси может затянуться

Как ранее сообщало агентство, пока из-за дождей и холодной погоды к уборке зерновых приступили только в Гомельской и Брестской областях, Гродно и Минск начали выборочную уборку. Могилев и Витебск вообще еще не приступали к уборочной кампании.

"По прогнозам, массовая уборка урожая начнется в республике на следующей неделе", — сообщили в Минсельхозпроде.

Там проинформировали, что пока в хозяйствах страны намолочено 242,3 тысячи тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 79 тысяч гектаров, что составляет 3,5% запланированных площадей. При этом уборка урожая еще не началась в Витебской и Могилевской областях. Хозяйства Гомельской области убрали 12,9% площадей, Брестской области — 7,28%, Гродненской — 1,4%, Минской — 0,12%

В министерстве также сообщили, что по состоянию на 26 июля, более 95% сельхозтехники готово для проведения уборочной кампании. Собирать урожай на белорусских полях будут 9 тысяч 555 зерноуборочных комбайнов. В то же время в Минсельхозпроде отметили, что автомобилей для вывоза урожая с полей пока недостаточно: не хватает немногим более 800 машин. Планируется, что недостающий транспорт предоставят облисполкомы.

В министерстве также проинформировали, что в этом году, как и ранее, сельхозорганизации будут привлекать для проведения уборки городские кадры. В частности, в хозяйства планируется дополнительно направить более 2,1 тысяч механизаторов — это кадры промпредприятий, учреждений образования и других отраслей АПК.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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К уборочной кампании в стране готово 95% сельхозтехники, но для вывоза урожая с полей не хватает пока более 800 грузовых автомобилей.

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