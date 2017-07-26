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Курс евро достиг годового максимума

27.07.2017 13:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Евро подорожал по итогам валютных торгов в четверг более чем на копейку, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов в четверг:

  • Доллар США — 1,9430
  • Евро — 2,2771
  • 100 российских рублей — 3,2703

Таким образом, доллар на торгах 27 июля незначительно подешевел. Российский рубль и евро — напротив, заметно подорожали: за европейскую валюту теперь берут на копейку больше, за 100 RUB — на 1,6 копейки.

Стоимость евро в четверг побила рекорд 14-месячной давности — так высоко стоимость европейской валюты поднималась в апреле 2016 года. Произошел рост курса не только в Беларуси, но и в целом относительно доллара.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Так высоко стоимость евро в Беларуси поднималась в последний раз весной 2016 года.

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