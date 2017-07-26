МАРТ подготовит проект обновленного закона о госрегулировании торговли и общепита до конца года

27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовит проект обновленного закона "О государственном регулировании торговли и питания в Республике Беларусь" до конца года, сообщила сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приступили к закону о госрегулировании торговли и общепита. Мы смотрим правоприменительную практику, которая была к этому времени сформирована, изучаем международный опыт. Тема непростая. До конца года мы его сформулируем. Будет широкомасштабное общественное обсуждение", - рассказала Ирина Наркевич.

По ее словам, одной из основных задач Министерства антимонопольного регулирования и торговли является обеспечение на полках магазинов широкого ассортимента преимущественно отечественного товара. "Любая страна думает в первую очередь о местном производителе. И это правильно", - отметила замминистра. При этом она подчеркнула, что министерство уделяет и впредь будет уделять большое внимание созданию конкурентной среды и пресечению формирования дискриминационных условий.-0-