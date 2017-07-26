Хлебозавод, спиртзавод, рыбхоз, швейная фабрика и пара строительных предприятий. С таким почти джентльменским набором для рядового белорусского райцентра сегодня живет Любань. И зарплаты здесь под стать производственной инфраструктуре — в среднем 280 долларов в месяц. Но здесь верят (по крайней мере, местное руководство), что уже лет через пять жизнь в регионе станет куда лучше. А доходы населения достигнут уровня соседнего Солигорска, где уже давно платят «по пятьсот» и даже больше.





Все дело в том, что в район со своими инвестициями пришел друг президента — российский миллиардер из списка Forbes Михаил Гуцериев. Под райцентром его компания «Славкалий» строит горно-обогатительный комплекс, который сделает Любань городом калийщиков.

— Город станет богаче и к этому надо готовиться, чтобы люди не побежали в Россию или Польшу за шмотками и оставили там деньги. Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, — то ли в шутку, то ли всерьез говорил Александр Лукашенко два года назад.



Александр Лукашенко вместе с Михаилом Гуцериевым в 2015 году заложил капсулу на месте строительства нового ГОК. Фото: Пресс-служба президента Беларуси

Подсчеты президента сводятся к тому, что после ввода комплекса в эксплуатацию Любань будет получать ежегодно «в зарплате людей и налогах 25−30 миллионов долларов в год».

Но сначала сам Гуцериев должен вложить только в строительство самого ГОК не менее двух миллиардов долларов. Но он договорился с президентом, что дополнительно подтянет и инфраструктуру самого города.





Уже осенью за деньги одной из компаний Гуцериева здесь поострят сорокатиквартирный арендный дом. А еще «Славкалий» проведет в райцентр железную дорогу. Это не то, чтобы подарок городу, просто предприятие будет проводить необходимые пути до ГОКа и по пути откроет станцию в Любани.

— После того, как стало известно, что у нас в районе строится горно-обогатительный комплекс, активизировались крупные торговые сети республики. Они уже оставили заявки на участки под строительство своих объектов. Все понимают, что с приходом «Славкалия» население у нас будет расти, — говорит зампредседателя Любанского райисполкома Дмитрий Сухан.



Зампредседателя Любанского райисполкома Дмитрий Сухан

Только на ГОК появится две тысячи рабочих мест. Поскольку таких специалистов в городе сегодня нет, то они, скорее всего, переедут из других регионов.

— С учетом семей работников мы ожидаем увеличение населения в районе на пять-шесть тысяч человек. Для нас это, конечно, большой приток. Будем думать, куда их поселить, — рассказывает Дмитрий Сухан. — Поэтому будем строить жилье, планируем возведение детского сада, гостиничного комплекса, развлекательных объектов. Но все это постепенно — по мере того, как будут выделяться деньги.

«Славкалий» и сам будет строить дома и общежития для своих сотрудников.





Для строительства конкурента «Беларуськалию» Александр Лукашенко в 2015 году выделил Михаилу Гуцериеву площадку Нежинского месторождения. Инвестпроект рассчитан до 2020 года. На полную мощность по добыче около двух миллионов тонн хлорида калия в год предприятие выйдет к 2023-му.

600 миллионов долларов в масштабный проект Гуцериев инвестировал сам через свои компании. Оставшиеся 1,4 миллиарда в кредит под гарантии белорусского правительства дал Государственный банк развития Китая.

— Доля в финансировании самого Михаила Гуцериева составляет 15% стоимости строительного контракта плюс выплата процентов по кредиту (4% годовых. — Прим. TUT.BY) китайскому банку в период возведения объекта, — объясняют на «Славкалии».





Общие владения Михаила Гуцериева в Любанском районе — 241 гектар. Подземных запасов хватит лет на 50 работы комплекса.

К работам на площадке Нежинского ГОКа строители приступили в октябре прошлого года. Перед тем, как бурить скважины, рабочие вывезли отсюда более ста тысяч кубометров торфа и на полтора метра засыпали все песком.





В октябре в Любани ждут специалистов немецкой компании Deilmann-Haniel. Она выиграла тендер на 200 миллионов долларов на работы по проходке шахтных стволов и горной выработки рудника и создание инфраструктуры шахты.

— Она выполнит комплекс подготовительных и основных работ по замораживанию грунтов, — рассказывает главный специалист по капитальным выработкам «Славкалия» Игорь Порядин. — Поскольку до глубины 160 метров породы являются достаточно водонасыщенными, то таким образом мы создадим водопородное ограждение. Под его защитой будут пройдены водоносные горизонты.

В 86 скважин зальют хлористый кальций. По технологии за 8 месяцев он понизит температуру грунтов до минус 35 градусов.



Главный специалист по капитальным выработкам «Славкалия» Игорь Порядин

Проходить сами скважины здесь будут не традиционным буровзрывным способом. Немцев позвали как раз потому, что у них есть высокомеханизированный проходческий комплекс: 400-тонная установка, высотой около 50 метров. До этого ее использовали только в Канаде.

— На прежних проектах способ проходки был традиционный — буровзрывной, что связано с большими рисками и невысокими темпами проходки — полтора метра в сутки. На нашем проекте скорость ожидается не менее трех погонных метров ствола, — объясняет разницу Игорь Порядин.













Сейчас же на площадке работает белорусская компания «Дельта». Она выполняет комплекс работ по установке кондукторов под замораживающие скважины. Это 30-метровык трубы, которые задают направление самой скважине и позволяют сделать так, чтобы она не потеряла свой вектор.

Помимо строительства рудника, совсем скоро здесь начнут возводить и другую инфраструктуру, без которой ГОК работать не сможет. Это металлургическая фабрика, своя электростанция, линии электропередач, газопровод и железнодорожные пути.

— Это позволит параллельно газифицировать около тридцати населенных пунктов Любанского района, — обещают в компании.





Поскольку строит все друг Александра Лукашенко, то работы постоянно контролируют члены правительства и помощники президента. Говорят, они лично приезжают на объект.

— Нам сказали построить здесь самый современный и эффективный комплекс. Так и должно получиться. Наши технологии позволят извлекать из руды до 99,5% всех полезных компонентов, — обещают на «Славкалии».





Торговать удобрениями предприятие собирается через спецэкспортера «Беларуськалия» — «Белорусскую калийную компанию». Стратегия совместной работы пока не раскрывается.

— Мы никакой конкуренции «Беларуськалию» создавать не будем. Продавать будем через БКК. Мы с ними партнеры, — говорил раньше Михаил Гуцериев.

Предприятие намерено выйти на рынок с «более чистым продуктом», дополнив тем самым ассортимент «Беларуськалия».