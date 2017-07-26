Наркевич: в Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен

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27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси налажен системный мониторинг и контроль за обоснованностью цен, заявила сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас налажен системный мониторинг за ценовой ситуацией в стране, обоснованностью принимаемых решений. Это способствует обеспечению доступности для населения цен на товары и услуги первой необходимости", - сказала Ирина Наркевич.

По ее словам, в настоящее время ситуация с ценами на потребительском рынке ровная. "Индекс потребительских цен за январь-июнь по сравнению с декабрем 2016 года составил 103,4%, что почти в два раза ниже установленного правительством. Нет необходимости вводить регулирование по перечню социально значимых товаров", - отметила замминистра.-0-