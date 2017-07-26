Решение не принято. В МАРТе прокомментировали перспективу увеличения лимитов на посылки

«Должен быть баланс интересов потребителя и бизнеса». Так замминистра торговли и антимонопольного регулирования Ирина Наркевич прокомментировала перспективу увеличения лимита на посылки с 22 до 200 евро. Сейчас в странах ЕАЭС прорабатывают единые нормы.



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В течение ближайших трех лет в странах Евразийского экономического союза союза должны принять единые лимиты по максимальной стоимости и весу посылок из-за рубежа. Если решение будет принято, то Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200.

— Такой подход заложен в соглашениях ЕАЭС. Но на сегодня есть в Таможенном кодексе такая норма, что каждая страна может принять более жесткие ограничения. И мы на это пошли, — пояснила Ирина Наркевич.

Решения о том, будет ли Беларусь обратно повышать лимиты, пока нет. Решение будет принято только после дополнительных консультаций с бизнесом.

— Мы же не можем однажды спросить мнение у бизнеса, а при последующих изменениях не спрашивать, — сказала замглавы МАРТ. — Наше прежнее решение было нормально воспринято бизнесом, потому что наша интернет-торговля смогла развиваться более интенсивно, нежели было до этого.

Ирина Наркевич считает, что Беларуси стоит развивать свои площадки по аналогии с Amazon и EBay. В новой редакции закона о торговле интернет-платформам разрешат принимать онлайн-платежи.

— Для предпринимателей, которые занимают более 50% онлайн-товарооборота, собственный эквайринг дорогой. Но все платежи будут проходить через торговые площадки, которые собирают предложения от разных продавцов, — пояснила Ирина Наркевич.

Еще одно изменение, на которое МАРТ уговорил Нацбанк, — разрешить курьерам принимать платежи в пользу третьих лиц.

— Развитие курьерской службы позволит бизнесу снизить издержки на доставку. Сейчас у нас сторонний курьер не может приехать с покупателю с терминалом или кассовым аппаратом, потому что он не владелец товара, — рассказала замминистра. — Изменения серьезные, но они позволят развивать интернет-торговлю в стране.

В МАРТе поясняют, что низкие лимиты на посылки — это не только забота о бизнесе, но и налоговые поступления в бюджет. Такие принципы прописаны и в европейском законодательстве.

— Вы попробуйте отправить посылу в Китай или Европу. У вас возьмут НДС, как это и положено, — сказала Ирина Наркевич.

Напомним, с апреля прошлого года максимальная сумма посылок была ограничена 22 евро и 10 килограммами в месяц. За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. К тому же дополнительно нужно заплатить таможенный сбор в 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.

По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году белорусы получили посылок из-за границы на 40 миллионов евро. Платежи за превышение лимитов составили 1,3 миллиона евро.