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Конституционный суд Молдовы не дал президенту провести референдум по белорусскому образцу
27.07.2017 15:30 — Новости Экономики | Tut.by
Конституционный суд Молдавии
Додон предлагал гражданам проголосовать по четырем вопросам: отмене закона, переложившего на граждан бремя за украденный из банковской системы миллиард долларов, расширении полномочий президента по роспуску парламента и досрочным выборам, сокращении числа депутатов парламента Молдовы со 101 до 71 и преподавания в учебных заведениях страны предмета истории Молдовы вместо истории румын.
Опросы показывали, что большинство молдован поддерживали президента по этим вопросам.
Суд пришел к выводу, что предложенные президентом вопросы не могут выноситься на референдум, а процедура его назначения была нарушена. Либеральная партия еще в апреле оспорила указ Додона об организации референдума. В партии пояснили, что Додон не провел предварительные консультации с парламентом,
Решение конституционного суда носит окончательный характер.
Сам Додон у себя в фейсбуке
Выступая перед молдавской диаспорой в Минске 12 июля, Игорь Додон
В 1996 году Александр Лукашенко провел свой референдум, также по четырем вопросам. Ключевым из них было принятие новой конституции о расширении полномочиях президента. На пике политического кризиса в стране Лукашенко, главы Верховного совета и Конституционного суда договорились, что референдум будет консультационным. Однако пропрезидентские депутаты в парламенте сорвали ратификацию этого соглашения Верховным советом. Тогда его отказался выполнять и Лукашенко, объявив, что референдум будет иметь обязательный характер.
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Суд пришел к выводу, что предложенные президентом вопросы не могут выноситься на референдум, а процедура его назначения была нарушена.
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