Конституционный суд Молдовы не дал президенту провести референдум по белорусскому образцу

Конституционный суд Молдавии отменил консультативный референдум о расширении президентских полномочий, который назначил глава государства Игорь Додон на сентябрь 2017 года. Сам Додон, будучи недавно в Минске, заявлял , что хочет установить в Молдове систему с «жестким лидером и жесткой вертикалью власти» по белорусскому образцу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Додон предлагал гражданам проголосовать по четырем вопросам: отмене закона, переложившего на граждан бремя за украденный из банковской системы миллиард долларов, расширении полномочий президента по роспуску парламента и досрочным выборам, сокращении числа депутатов парламента Молдовы со 101 до 71 и преподавания в учебных заведениях страны предмета истории Молдовы вместо истории румын.

Опросы показывали, что большинство молдован поддерживали президента по этим вопросам.

Суд пришел к выводу, что предложенные президентом вопросы не могут выноситься на референдум, а процедура его назначения была нарушена. Либеральная партия еще в апреле оспорила указ Додона об организации референдума. В партии пояснили, что Додон не провел предварительные консультации с парламентом, сообщает Газета. ru.

Решение конституционного суда носит окончательный характер.

Сам Додон у себя в фейсбуке назвал решение КС «пренебрежением в адрес народа и его права высказаться по вопросам, представляющим национальный интерес». 26 июля президент заявил, что вне зависимости от решения конституционного суда, не откажется от идеи проведения референдума, и может издать новый указ. Додон также не исключил акции протеста своих сторонников осенью.

Выступая перед молдавской диаспорой в Минске 12 июля, Игорь Додон заявил , что Молдове нужна такая же президентская система и жесткая вертикаль власти, как и в Беларуси. «Тогда будет порядок», — добавил он.

В 1996 году Александр Лукашенко провел свой референдум, также по четырем вопросам. Ключевым из них было принятие новой конституции о расширении полномочиях президента. На пике политического кризиса в стране Лукашенко, главы Верховного совета и Конституционного суда договорились, что референдум будет консультационным. Однако пропрезидентские депутаты в парламенте сорвали ратификацию этого соглашения Верховным советом. Тогда его отказался выполнять и Лукашенко, объявив, что референдум будет иметь обязательный характер.