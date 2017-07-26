Не только идеологи: уборочной в Беларуси займется еще и милиция

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Правоохранительные органы должны проконтролировать ход уборочной кампании в Беларуси – такое поручение силовикам дал президент страны Александр Лукашенко, заявил в четверг глава Совбеза республики Станислав Зась.



© Sputnik Виталий Тимкив Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси с августа

Глава государства в четверг 27 июля провел совещание с руководством секретариата Совбеза, на котором в том числе затронул вопросы уборки в текущем году в Беларуси урожая.

"Поставлены дополнительные задачи перед силовыми органами – сейчас у нас начинается уборка урожая, определенные задачи здесь будут выполнять и правоохранительные органы", – цитирует БелТА слова Зася.

Он также уточнил, что, в частности, правоохранители уделят пристальное внимание готовности уборочной техники и сохранению урожая.

"Такое поручение от главы государства сегодня получили", – сказал Зась.

По информации Минсельхозпрода, массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в Беларуси со следующей недели. Уже сейчас комбайны вышли на поля в Гомельской и Брестской областях.

Как ранее сообщила газета " Голас Сенненшчыны ", отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского РИК разработал план информационно-идеологического обеспечения уборочной кампании. Идеологи будут морально стимулировать участников жатвы, чтобы последние работали с высокой производительностью.

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