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Не только идеологи: уборочной в Беларуси займется еще и милиция
27.07.2017 15:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл – Sputnik. Правоохранительные органы должны проконтролировать ход уборочной кампании в Беларуси – такое поручение силовикам дал президент страны Александр Лукашенко, заявил в четверг глава Совбеза республики Станислав Зась.
© Sputnik Виталий Тимкив
Глава государства в четверг 27 июля провел совещание с руководством секретариата Совбеза, на котором в том числе затронул вопросы уборки в текущем году в Беларуси урожая.
"Поставлены дополнительные задачи перед силовыми органами – сейчас у нас начинается уборка урожая, определенные задачи здесь будут выполнять и правоохранительные органы", – цитирует
Он также уточнил, что, в частности, правоохранители уделят пристальное внимание готовности уборочной техники и сохранению урожая.
"Такое поручение от главы государства сегодня получили", – сказал Зась.
По информации Минсельхозпрода, массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в Беларуси со следующей недели. Уже сейчас комбайны вышли на поля в Гомельской и Брестской областях.
Как ранее сообщила газета "
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По информации Минсельхозпрода, массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в Беларуси со следующей недели.
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