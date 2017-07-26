ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только идеологи: уборочной в Беларуси займется еще и милиция

27.07.2017 15:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Правоохранительные органы должны проконтролировать ход уборочной кампании в Беларуси – такое поручение силовикам дал президент страны Александр Лукашенко, заявил в четверг глава Совбеза республики Станислав Зась.

Не только идеологи: уборочной в Беларуси займется еще и милиция
© Sputnik Виталий Тимкив
Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси с августа

Глава государства в четверг 27 июля провел совещание с руководством секретариата Совбеза, на котором в том числе затронул вопросы уборки в текущем году в Беларуси урожая.

"Поставлены дополнительные задачи перед силовыми органами – сейчас у нас начинается уборка урожая, определенные задачи здесь будут выполнять и правоохранительные органы", – цитирует БелТА слова Зася.

Он также уточнил, что, в частности, правоохранители уделят пристальное внимание готовности уборочной техники и сохранению урожая.

"Такое поручение от главы государства сегодня получили", – сказал Зась.

По информации Минсельхозпрода, массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в Беларуси со следующей недели. Уже сейчас комбайны вышли на поля в Гомельской и Брестской областях.

Как ранее сообщила газета "Голас Сенненшчыны", отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского РИК разработал план информационно-идеологического обеспечения уборочной кампании. Идеологи будут морально стимулировать участников жатвы, чтобы последние работали с высокой производительностью.

Читайте также:

Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси с августа >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Минсельхозпрода, массовая уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в Беларуси со следующей недели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк до конца года не изменит денежно-кредитную политику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика