|
IBA Group выиграла тендер на поставку нашумевших валидаторов в Душанбе
27.07.2017 15:58 — Новости Экономики | Tut.by
В Душанбе начали тестирование электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Разработчиком автоматизированной системы является белорусская компания IBA Group.
Пилотный проект выполняется совместными усилиями IBA Group и местной компании «Авесто Гурух» в рамках государственно-частного партнерства. Достигнутые в ходе проекта результаты получили одобрение мэра Душанбе Рустама Эмомали, говорится в
В настоящее время оборудование и программное обеспечение IBA Group установлено в 29 автобусах и 28 троллейбусах, следующих по центральной транспортной артерии столицы Таджикистана — проспекту Рудаки, говорится в пресс-релизе. Установку и наладку валидаторов в салонах пассажирских транспортных средств производят таджикские компании-подрядчики.
Переход на новую систему оплаты и контроля проезда будет проходить в три этапа и завершится к декабрю 2017 года, пишут местные СМИ.
В 2014 году широкий общественный резонанс вызвали условия закупки валидаторов IBA Group для общественного транспорта Минска. Многие усомнились, что данные устройства могут стоить так дорого, и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Душанбе начали тестирование электронной оплаты проезда в общественном транспорте.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии