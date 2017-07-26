IBA Group выиграла тендер на поставку нашумевших валидаторов в Душанбе

В Душанбе начали тестирование электронной оплаты проезда в общественном транспорте. Разработчиком автоматизированной системы является белорусская компания IBA Group.



Фото: пресс-служба мэра Душанбе

Пилотный проект выполняется совместными усилиями IBA Group и местной компании «Авесто Гурух» в рамках государственно-частного партнерства. Достигнутые в ходе проекта результаты получили одобрение мэра Душанбе Рустама Эмомали, говорится в сообщении белорусской компании.

В настоящее время оборудование и программное обеспечение IBA Group установлено в 29 автобусах и 28 троллейбусах, следующих по центральной транспортной артерии столицы Таджикистана — проспекту Рудаки, говорится в пресс-релизе. Установку и наладку валидаторов в салонах пассажирских транспортных средств производят таджикские компании-подрядчики.





Переход на новую систему оплаты и контроля проезда будет проходить в три этапа и завершится к декабрю 2017 года, пишут местные СМИ.

В 2014 году широкий общественный резонанс вызвали условия закупки валидаторов IBA Group для общественного транспорта Минска. Многие усомнились, что данные устройства могут стоить так дорого, и усмотрели в торгах коррупционные схемы. В IBA Group рассказали , сколько стоили электронные компостеры для Минска, и объяснила, почему так дорого.