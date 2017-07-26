Беларусь и Турция подписали семь документов по итогам заседания межправкомиссии в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь документов подписано по итогам 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, которое состоялось 26-27 июля в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу подписали протокол заседания. По словам белорусского дипломата, документ должен стать своеобразной дорожной картой развития двустороннего сотрудничества на среднесрочную перспективу.

По итогам мероприятия также подписаны декларации о намерениях в сферах лесного хозяйства и метеорологии, декларация в области водных ресурсов.

Заключены меморандумы о взаимопонимании между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен и Советом по внешнеэкономическим связям Турции, а также между ОАО "Нафтан", компаниями "БНХ Петрокимия" и "Неотрейд" о регулярных поставках нитрила акриловой кислоты в количестве не менее 30 тыс. т в год на 2019-2023 годы.

Кроме того, подписан план совместных действий между администрацией свободной экономической зоны "Могилев" и Комитетом по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции.-0-