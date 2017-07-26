ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Турция подписали семь документов по итогам заседания межправкомиссии в Минске

27.07.2017 17:11 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Турция подписали семь документов по итогам заседания межправкомиссии в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь документов подписано по итогам 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, которое состоялось 26-27 июля в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу подписали протокол заседания. По словам белорусского дипломата, документ должен стать своеобразной дорожной картой развития двустороннего сотрудничества на среднесрочную перспективу.

По итогам мероприятия также подписаны декларации о намерениях в сферах лесного хозяйства и метеорологии, декларация в области водных ресурсов.

Заключены меморандумы о взаимопонимании между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен и Советом по внешнеэкономическим связям Турции, а также между ОАО "Нафтан", компаниями "БНХ Петрокимия" и "Неотрейд" о регулярных поставках нитрила акриловой кислоты в количестве не менее 30 тыс. т в год на 2019-2023 годы.

Кроме того, подписан план совместных действий между администрацией свободной экономической зоны "Могилев" и Комитетом по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь документов подписано по итогам 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
IBA Group выиграла тендер на поставку нашумевших валидаторов в Душанбе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика