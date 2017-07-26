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Турция хочет заиметь свой банк в Беларуси

27.07.2017 19:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Ведутся работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом. Об этом сегодня было заявлено по итогам 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии в Минске.


Фото: ekonomidebugun.com.tr

«Ведутся работы по открытию в Беларуси турецкого банка», — сообщил журналистам министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу, передает БЕЛТА. По его словам, стороны завершают подготовку соглашения о взаимной защите инвестиций. Турция придает большое значение этому документу, отметил Вейсель Эроглу.

Членов правительственной делегации Турции принял премьер-министр Андрей Кобяков и высказал заинтересованность Беларуси в привлечении турецкого банковского капитала в обслуживание двусторонних экономических проектов, сообщает пресс-служба Совмина.

«Готовы рассмотреть возможность участия турецких государственных банков „Зираат Банкасы“ и „Халк Банкасы“ в приватизации белорусских банков. Полагаем также, что компаниями Беларуси и Турции могли бы быть востребованы банковские услуги в национальных валютах», — отметил Кобяков.

О том, что в Беларуси может появиться банк с турецким капиталом, впервые было заявлено в ноябре 2016 года во время визита в Минск президента Турции Реджепа Эрдогана. «Готовы поддержать создание в Беларуси банка с турецким капиталом или вхождение турецкого капитала в один из уже действующих банков», — сказал Александр Лукашенко, не уточнив о каких банках может идти речь.

Власти Беларуси при поддержке Европейского банка реконструкции и развития рассматривают приватизацию Белинвестбанка и Банка Москва-Минск. При этом пока поставлена на пауза продажа 25% акций Беларусбанка. А на днях Паритетбанк отошел Виктору Прокопене.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси готовы рассмотреть возможность участия турецких госбанков "Зираат Банкасы" и "Халк Банкасы" в приватизации белорусских банков.

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