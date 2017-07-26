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Турция хочет заиметь свой банк в Беларуси
27.07.2017 19:25 — Новости Экономики | Tut.by
Ведутся работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом. Об этом сегодня было заявлено по итогам 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии в Минске.
«Ведутся работы по открытию в Беларуси турецкого банка», — сообщил журналистам министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу, передает
Членов правительственной делегации Турции принял премьер-министр Андрей Кобяков и высказал заинтересованность Беларуси в привлечении турецкого банковского капитала в обслуживание двусторонних экономических проектов,
«Готовы рассмотреть возможность участия турецких государственных банков „Зираат Банкасы“ и „Халк Банкасы“ в приватизации белорусских банков. Полагаем также, что компаниями Беларуси и Турции могли бы быть востребованы банковские услуги в национальных валютах», — отметил Кобяков.
О том, что в Беларуси может появиться банк с турецким капиталом,
Власти Беларуси при поддержке Европейского банка реконструкции и развития
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Власти Беларуси готовы рассмотреть возможность участия турецких госбанков "Зираат Банкасы" и "Халк Банкасы" в приватизации белорусских банков.
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