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Надежда Савченко рассказала о претензиях к Беларуси
27.07.2017 21:34 — Новости Экономики | Tut.by
Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала о том, что
«Большая проблема: власти я не ощущаю. Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо — мы потеряли 100 метров своей земли», — рассказала она в интервью.
Напомним, последние годы на белорусско-украинской границе ведутся демаркационные работы (проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками — прим. TUT.BY). Они направлены на то, чтобы и Беларусь, и Украина получили международно признанную государственную границу. Обе страны утвердили положения о демаркации, согласно которым белорусско-украинская граница остается на той же линии, которая была установлена после присоединения Западной Беларуси к БССР, а Западной Украины — к УССР.
В Госпогранкомитете Беларуси не раз отмечали, что во время демаркации белорусско-украинской границы
Посетовала Надежда Савченко и на то, что ее власти не хватает для того, чтобы разобраться с озерами Волыни.
«Озера Волыни опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси. У меня нет той власти, чтобы я могла решить такие проблемы. Власти, которую имею не хватает для наведения порядка в стране», — сообщила нардеп.
Вероятно, Савченко имела в виду Шацкие и Ратновские озера. В 2013 году в Украине заявили о том, что им угрожает Хотиславский карьер по добыче песка в Беларуси, который разрабатывала
«Уровень воды в ближайших к белорусской границе озерах снизился в среднем на полтора метра — констатируют украинские ученые, которые следят за ними более 10 лет», —
По словам украинских экологов, обмеление озер вызвано разработкой карьера. Однако претензии к белорусской стороне исходили только от них.
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Ее беспокоит демаркация границы и озера Волыни.
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