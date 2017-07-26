Надежда Савченко рассказала о претензиях к Беларуси

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала о том, что собирается баллотироваться в президенты Украины. Она призналась, что уровня ее власти не хватает для того, чтобы решить вопросы «уровня президента», в том числе — и претензии к Беларуси. Интервью депутата было опубликовано в издании « Главком ».



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«Большая проблема: власти я не ощущаю. Проблемы, которые мне сейчас приносят люди, — вопрос уровня президента: демаркация границы с Беларусью, которую начал Кучма и подписал Янукович, прошла несправедливо — мы потеряли 100 метров своей земли», — рассказала она в интервью.

Напомним, последние годы на белорусско-украинской границе ведутся демаркационные работы (проведение линии государственной границы на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками — прим. TUT.BY). Они направлены на то, чтобы и Беларусь, и Украина получили международно признанную государственную границу. Обе страны утвердили положения о демаркации, согласно которым белорусско-украинская граница остается на той же линии, которая была установлена после присоединения Западной Беларуси к БССР, а Западной Украины — к УССР.

В Госпогранкомитете Беларуси не раз отмечали, что во время демаркации белорусско-украинской границы возникают недоразумения . Например, в 2016 году в Волынской области местные жители выражали недовольство по поводу проведения демаркационных работ белорусской стороной. По мнению людей, делимитация украинско-белорусской границы была проведена неверно, поэтому и начали препятствовать этому процессу. Проблемным участком стал Жеровский канал, который проходит вдоль границы. По одной из версий, на самом деле причиной недовольства местных жителей является «не защита национальных интересов, а необходимость брать из канала воду для мытья янтаря».

Посетовала Надежда Савченко и на то, что ее власти не хватает для того, чтобы разобраться с озерами Волыни.

«Озера Волыни опустошаются, они отдают воду для орошения полей Беларуси. У меня нет той власти, чтобы я могла решить такие проблемы. Власти, которую имею не хватает для наведения порядка в стране», — сообщила нардеп.

Вероятно, Савченко имела в виду Шацкие и Ратновские озера. В 2013 году в Украине заявили о том, что им угрожает Хотиславский карьер по добыче песка в Беларуси, который разрабатывала одна из компаний холдинга «Трайпл».

«Уровень воды в ближайших к белорусской границе озерах снизился в среднем на полтора метра — констатируют украинские ученые, которые следят за ними более 10 лет», — сообщали украинские СМИ.

По словам украинских экологов, обмеление озер вызвано разработкой карьера. Однако претензии к белорусской стороне исходили только от них.