Житель IT-деревни под Минском: «Государство должно стимулировать людей, пусть даже штрафами, ухаживать за своими участками»

Илья вступил в проект на стадии строительства, около года готовил дом к эксплуатации, в декабре 2016-го заселился. По мнению молодого человека, формат себя полностью оправдывает:

— У тех, кто решил переехать загород, варианты какие: приобрести участок и строиться самому, купить готовый объект с вторичного рынка либо довериться застройщику. Я включился в IT-деревню, так как это самый простой путь, ведь главные вопросы (строительство объекта, подведение дорог, подключение коммуникаций) ложатся на плечи застройщика.

«Сосновое» понравилось и расположением, и по бюджету. Дорога до Минска, а я работаю в Уручье, занимает не более 15 минут на автомобиле. Раньше жил в центре города — добирался дольше. Что касается бюджета, то на момент покупки это был самый адекватный вариант вблизи МКАД.



