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Житель IT-деревни под Минском: «Государство должно стимулировать людей, пусть даже штрафами, ухаживать за своими участками»
28.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Илья вступил в проект на стадии строительства, около года готовил дом к эксплуатации, в декабре 2016-го заселился. По мнению молодого человека, формат себя полностью оправдывает:
— У тех, кто решил переехать загород, варианты какие: приобрести участок и строиться самому, купить готовый объект с вторичного рынка либо довериться застройщику. Я включился в IT-деревню, так как это самый простой путь, ведь главные вопросы (строительство объекта, подведение дорог, подключение коммуникаций) ложатся на плечи застройщика.
«Сосновое» понравилось и расположением, и по бюджету. Дорога до Минска, а я работаю в Уручье, занимает не более 15 минут на автомобиле. Раньше жил в центре города — добирался дольше. Что касается бюджета, то на момент покупки это был самый адекватный вариант вблизи МКАД.
За дом в 120 «квадратов» с участком в 6 соток в 12 километрах от Минска Илья отдал чуть больше $100 тыс. На сегодня молодой человек не видит альтернатив лучше. Из «Соснового» уезжать не планирует, хотя минусы у поселка все-таки есть.
– Главный минус квартала — незавершенность. Сейчас ведется строительство последней очереди, но перспективы туманны. Одни коттеджи жилые, другие строятся, а многие объекты и вовсе заморожены на неопределенное время. Из-за разных возможностей и желаний собственников люди попросту не могут договориться. Было в деревне товарищество — развалилось. Общие вопросы решаются очень трудно, а соседство со стройкой и небрежностью, конечно, напрягает.
Помимо основного застройщика ЗАО «ДСПМК-94», строительством жилья занимается жилищный кооператив. Он возводит дома хозяйственным способом, предоставляя покупателям возможность строиться самим либо с привлечением организации. Председатель кооператива Дмитрий обозначил свое видение проблемы:
— На сегодня в деревне осталось 18 свободных участков. На некоторых уже стоит фундамент, но с большего площадки пустуют. Пока нет на них покупателей, строить никто, конечно, не будет. Из-за этого нет возможности подвезти коммуникации, асфальт, тротуары. Мы общаемся с «ДСМПК», дабы завершить благоустройство, но пока вопрос открыт. Хотя, на мой взгляд, если бы подъездные пути и коммуникации уже были реализованы, спрос на строительство домов бы существенно возрос. Ведь впечатление от облагороженного места гораздо сильнее, чем от «бесконечной стройки».
— Больше всего люди жалуются именно на благоустройство. Некоторые дома «брошены», не доведены до ума — участки зарастают, заборов нет, из-за отсутствия бордюров грязь с участков течет прямо на дорогу.
К слову, в деревню ведет два подъезда — асфальтированная дорога со шлагбаумом для жильцов и техническая грунтовка для строителей. Техническая дорога практически не проездная, но заниматься ей никто не хочет. По закону проезд государственный, на обслуживании сельсовета, но ни чиновники, ни жители восстанавливать дорогу не спешат.
— Это проблема организации жизни. Большому количеству людей, а здесь их порядка 80, самоорганизоваться очень трудно. Все привыкли жить на готовом. Лишний раз «скинуться» никто не хочет: одному «дорого», второму «не нужно», третьего это вообще «не касается». Так в деревне не может решиться ни один вопрос, — жалуется Илья. — Энтузиазм собственников, которые хотят жить «по-европейски» и готовы ради этого закрыть некоторые моменты за свой счет, упирается в противоположное мнение о том, что проблемы жизни на селе должно решить государство. Единого решения, к сожалению, у нас нет.
— Нет у людей и понимания общего имущества. Подмести дорожку перед домом или подстричь газон — для многих верх возможностей. Однако это одна сторона медали. Земля — ограниченный ресурс, и важно, чтобы он использовался рационально. Если государство дало разрешение на строительство жилья, то должно либо обслуживать, либо контролировать качество эксплуатации территории.
Почему люди не хотят вступать в товарищество? Все просто: они здесь не живут. Участки зарастают, долгострои ветшают, земля не используется по назначению. Мне кажется, государство должно как-то контролировать этот вопрос, стимулируя людей, пусть даже штрафами, ухаживать за своими территориями, за общим видом деревень. У нас же ничего не контролируется и каждый живет, как хочет.
Ситуацию прокомментировал директор агентства недвижимости «Эксперт» Павел Астапеня:
— В рамках соответствующего указа президента установлен срок, в течение которого должен быть возведен индивидуальный жилой дом на земельном участке.
Срок этот — три года, с возможностью продления этого периода (не более чем на два года) в случае обстоятельств, предусмотренных законом — болезнь, плохое материальное положение, отсутствие на территории страны и т.д. В течение этого периода можно единожды законсервировать строение. Срок консервации не должен превышать двух лет.
Соответственно, 7 лет — это максимально возможный срок для строительства частного дома. В случае если в течение этого времени объект так и не удалось возвести, местный исполнительный и распорядительный орган вправе через суд потребовать изъятие данного земельного участка.
Если площадка приватизирована, то при изъятии выплачивается кадастровая стоимость участка и рыночная стоимость объекта строительства. В этом и кроется основная загвоздка. Возмещение объекта строительства предусмотрено за счет бюджета, а лишних денег, как известно, в казне нет. Зная это, граждане не спешат достраивать дом, так как понимают, что местный исполком вряд ли заявит иск об изъятии земельного участка, так как денег на возмещение недостроя в бюджете нет.
Что касается обслуживания участка, то и здесь все непросто. Законом предусмотрено, что за период возведения дома собственник обязан выполнить работы, заложенные проектом. Облагораживание территории или установка забора в перечень необходимых работ не входят, а значит, никто не может обязать собственника возвести забор или следить за порядком на участке. Максимум, на что могут повлиять власти сегодня — это регулярный покос травы.
Фото: Павел Садовский
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Житель IT-деревни под Минском: «Государство должно стимулировать людей, пусть даже штрафами, ухаживать за своими участками»
IT-деревня «Сосновое» — один из самых амбициозных проектов строительства комплексного частного жилья возле столицы. 12 км от МКАД, дома по цене квартир, формат...
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