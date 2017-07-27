Около 400 новых предприятий зарегистрировано в Брестской области в первом полугодии 2017 года

В Брестской области в январе-июне 2017 года зарегистрировано 390 новых предприятий, сообщил на заседании облисполкома председатель комитета экономики Михаил Баценко, передает БЕЛТА.

В первом полугодии на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий трудоустроились около 3,2 тысячи человек. Подавляющее большинство рабочих мест появились в сфере малого и среднего предпринимательства. В январе-июне в области зарегистрировано 390 новых микро- и малых организаций, в том числе 70 промышленных. Всего же с начала года в сфере бизнеса создано 6612 новых рабочих мест.

На рынке труда Брестской области наметились положительные изменения. В частности, улучшилась ситуация с неполной занятостью. В первом полугодии вынужденная неполная занятость была у 21,2 тысячи человек (5,2% от списочной численности работников). Это число уменьшилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольшее число трудящихся по сокращенному графику работают в промышленности и строительстве.

Что касается среднемесячной заработной платы, то в январе-мае в регионе она составила 645,2 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016-го на 9,4%. Такой рост председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис считает недостаточным.

«Несмотря на то что по итогам первого полугодия Брестская область выполнила практически все ключевые показатели эффективности работы, нам нельзя замедлять набранные темпы. Для выполнения задания по росту зарплаты результаты должны быть более высокими. К сожалению, по этому показателю мы остаемся в хвосте среди других областей республики», — отметил губернатор.

По итогам первого полугодия Брестская область демонстрирует положительную динамику развития во всех основных отраслях экономики. Так, регион занимает в республике лидирующие позиции по темпам роста валового регионального продукта (102,1%), производительности труда по ВРП, экспорту товаров, строительству и вводу жилья, по трудоустройству на новые рабочие места.

«На второе полугодие ставятся задачи не только удержаться на достигнутом уровне по всем направлениям, но и обеспечить дальнейшую динамику роста», — подчеркнул Анатолий Лис.