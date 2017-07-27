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Белтелеком не планирует повышать плату за интернет в 2017 году
28.07.2017 09:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Белтелеком не планирует повышать плату за интернет для своих клиентов и операторов интернет-услуг, при условии, что макроэкономическая ситуация останется стабильной, сообщил Sputnik заместитель генерального директора по коммерческим вопросам организации Сергей Туромша.
"Если завтра изменится курс доллара, то, конечно, интернет подорожает. Но если сохраниться такая макроэкономика как сейчас, в этом году не будет повышения", — сказал он.
Специалист подчеркнул, что по собственной инициативе организация поднять плату не имеет права. Любое решение ей необходимо согласовывать со своими регуляторами — Министерствами связи и антимонопольного регулирования и торговли.
В среднем цены
"Белтелеком" — белорусская государственная монополия в сфере предоставления услуг связи. Трафик у компании закупают все операторы интернет-услуг, вне зависимости от форм собственности.
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Цены останутся стабильными при условии, что курс доллара останется неизменным.
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