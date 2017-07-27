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На день и на полмиллиона: Джефф Безос снова не самый богатый

28.07.2017 10:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Глава компании Microsoft Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека мира – согласно последним данным онлайн-рейтинга Forbes его состояние оценивается в 89,8 миллиарда долларов, а состояние основателя Amazon Джеффа Безоса – в 88,7 миллиарда.

На день и на полмиллиона: Джефф Безос снова не самый богатый
© REUTERS Mike Segar
Билл Гейтс больше не самый богатый человек в мире

Накануне основатель Amazon ненадолго обогнал Гейтса в рейтинге самых состоятельных людей планеты. В среду 26 июля курс акций компании Amazon вырос на 1,6%, что сделало Безоса богаче Гейтса почти на полмиллиарда долларов. Еще вчера состояние главы Amazon оценивалось в 90,6 миллиарда долларов. 

После закрытия торгов на биржах акции Amazon упали в цене, что позволило Гейтсу вернуть себе звание богатейшего человека планеты.

Главный актив Безоса – доля в крупнейшем онлайн-ретейлере Amazon, ему принадлежит 16,7% компании. Бизнесмен впервые вошел в рейтинг Forbes в 1998 году с состоянием в 1,6 миллиарда долларов, через пять лет оно выросло до 18,4 миллиардов. Основатель Microsoft Билл Гейтс за тридцатилетнюю историю рейтинга Forbes он занимал первую строчку в рейтинге 23 раза.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера Безос стал богаче Гейтса на полмиллиона долларов – но всего на день, акции его компании, как ожидалось, упали в цене.

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